Огурцам тепло не по карману

Тепличная отрасль в Приморье на грани выживания

Сохранение тепличной отрасли в Приморье по-прежнему вызывает сомнение. Стоимость теплоэнергии в крае настолько высока, что аграриям проще отказаться от теплиц, чем попасть в долговую зависимость к энергетикам.

Как уже писал «В», два крупных тепличных хозяйства региона – ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» и ФГУП «Дальневосточное» (с.Суражевка, городской округ Артемовский), которые в совокупности выпускают около пяти тысяч тонн зелени, огурцов и помидоров, могут остаться без урожая из-за многомиллионных долгов перед энергетиками.

Правда, на сегодня ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» удалось согласовать с АО «Дальневосточная генерирующая компания» график погашения задолженности за тепловую энергию до конца 2017 года. Энергетики возобновили подачу тепла на объекты предприятия.

– В среду вечером уже пошло тепло в тепличные комплексы, – сообщила «В» директор ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» Наталья Дубовцева. – И это было крайне своевременно, поскольку утром в четверг температура в Партизанском районе, где расположены наши комплексы, упала до минус 1. И если бы наши оранжереи не получили тепло, то погибли бы все культуры, что мы высадили. А это банкротство предприятия.

Вместе с тем, как подтвердили в пресс-службе АО «ДГК», энергетики продолжают переговоры с ФГУП «Дальневосточное», однако к соглашению сторонам пока прийти не удалось. ФГУП задолжало ДГК 25 млн рублей плюс 21 млн рублей штрафных санкций.

– На сегодня (28 сентября. – Прим. авт.) вопрос о подключении теплиц ФГУП «Дальневосточное» не решен, – сообщил «В» директор предприятия Владимир Сидоренко. – В течение двух месяцев мы вели переговоры, пытались предотвратить отключение от тепла, которое необходимо теплицам уже сейчас. Но условия подключения к теплу, которые предлагают энергетики, неприемлемы для тепличного производства. – АО «ДГК» предлагает погасить долг до конца года. Мы же просим о реструктуризации долга и готовы гарантировать оплату при условии отсрочки платежа. А пока таких средств у хозяйства нет. Тепличную продукцию мы начнем собирать массово только с января. Первые огурцы пойдут примерно с 25 декабря, а томаты вообще с середины февраля. Массово начнем снимать урожай с марта по май, и тогда появятся ресурсы, позволяющие погасить задолженность. Мы не рискуем брать на себя заведомо невыполнимые обязательства. Несоблюдение пунктов подписанного договора влечет карательные санкции – пени, штрафы, проценты за просрочку, как в банке… В итоге к 1 рублю платы за текущее потребление теплоэнергии будем вынуждены добавлять еще рубль штрафных санкций.

По словам Владимира Сидоренко, пока аграрии снимают остатки урожая огурцов, зелени, высаженных еще летом. Сейчас необходимо высаживать новую рассаду, чтобы самые первые килограммы свежей витаминной продукции поставить на прилавки приморцев аккурат к Новому году. Но из-за похолодания воздуха температура в неотапливаемых тепличных комплексах снижалась до плюс трех, несмотря на меры, принимаемые специалистами предприятия по сохранению тепла.

– Такие перепады температур – катастрофа для тепличных культур. Мы ничего не сеем, иначе все погибнет, – сообщил директор ФГУП «Дальневосточное».

Он отметил, что ситуация настолько обострилась, что речь уже идет о том, удастся ли предприятию вообще сохранить тепличные комплексы.

Кстати, сегодня краевые депутаты планируют обсудить тарифную политику энергетиков в Приморском крае. На заседание во Владивосток приглашены и руководители тепличных хозяйств региона.

Комментарий депутата Госдумы от Приморья Виктора Пинского:

– Разумеется, обе компании должны приложить усилия для оплаты долга. Но есть и еще один момент: высокая социальная значимость ФГУП «Дальневосточное» и ДЭМ «Лазурное», – приводит мнение депутата сайт профсоюзов Приморского края. – Это единственные производители свежей сельхозпродукции в зимний период в крае. Если они окажутся без тепла, жители края останутся зимой без овощей и зелени местного производства. Во-вторых, два трудовых коллектива (500 человек) лишатся работы и зарплаты, а край потеряет всю отрасль защищенного грунта. Я убежден, что, если исходить из этого, решение проблемы должно быть найдено.