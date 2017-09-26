Во Владивостоке пройдет во второй раз форум-выставка товаров и услуг для старшего поколения «Полезно пенсионерам». Откроется он 3 октября.

Главная цель форума – обеспечение максимально комфортных условий жизни пожилых людей, а также информирование граждан старшего возраста в вопросах социальной и государственной поддержки.

На форуме будут работать консультационные пункты по вопросам социальной защиты и социального обслуживания, обязательного медицинского страхования (ОМС), пенсионного обеспечения и трудоустройства пенсионеров, а также выставочная экспозиция с информацией о социальных услугах и медицинских товарах для пожилых людей.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе края, программа форума насыщена полезными лекциями, практическими семинарами, творческими мастер-классами. К примеру, участники семинара «Спорт для тех, кому за 55+» получат мастер-класс по популярной скандинавской ходьбе.

На «Улице здоровья» пожилые люди могут пройти экспресс-обследование, а также получить рекомендации по здоровью от узких специалистов. О защите от мошенников планирует поговорить Приморское региональное отделение Союза пенсионеров России, а Союз садоводов России готов поделиться секретами выращивания редких для Дальнего Востока фруктов.

Российский союз молодежи научит всех желающих пользоваться современными гаджетами. Также в рамках форума запланированы интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», фестиваль творческих коллективов и исполнителей старшего возраста, фотовыставка «Нет осени в душе моей», дефиле «Вязаная мода лето-осень – 2017», а также секция, где свои советы по уходу дадут профессиональные дизайнеры, визажисты и парикмахеры.