Полуостровные отношения

Новостная лента
Сентябрь, 29 пятница
03:41
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
03:41
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
03:35
Амнистия 2017 по уголовным делам: будет или нет, свежие новости на сегодня
02:29
Из Италии отправился первый в мире морской секс-круиз
01:36
Образовательная программа 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств представляет творческие встречи, дискуссии и мастер-классы
00:20
Спортивный клуб «Полюс» начинает программу открытых тренировок по хоккею для школьников Владивостока Фото
Сентябрь, 28 четверг
23:32
«Формирование современной городской среды»: во Владивостоке работа в этом направлении будет продолжена Фото
22:19
Дворы Владивостока благоустраивают по приоритетному федеральному проекту Фото
21:28
Во Владивостоке начался прием заявок на участие в III городском чемпионате по лапте Фото
20:22
Сегодня во Владивостоке прошла проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
19:18
Во Владивостоке состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2016-2017 годов Фото
18:09
Во Владивостоке завтра похолодает еще больше
17:59
Огромный айсберг откололся от Антарктиды
17:48
Надежда на работу.
17:36
Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны Эксклюзив
17:23
Резидентам ТОР и СП Владивосток продлят срок льгот - до 10 лет
17:10
Во время пожара в Приморье был спасен мужчина
16:59
Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в ДФО
16:37
В Приморье начнут учить летчиков
16:25
Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет Видео
16:21
Кто станет новым мэром Владивостока?
16:12
​Алена Даценко: Главный музей Санкт-Петербурга распахнул двери во Владивостоке Эксклюзив
16:01
В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент
15:50
Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей
15:39
Во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости Фото
15:27
Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке Видео
15:15
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока Фото
15:02
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
14:56
Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года
14:50
Владивостокцы могут позволить себе больше всего бургеров среди жителей России
14:38
Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:32
Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой Эксклюзив
Где вы отдохнули этим летом?

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4208 (147) от 29 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Полуостровные отношения

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят отечественная драма «Крым», боевик с азиатским лицом «Наемник», российская комедия «Любовь в городе ангелов» и детектив, основанный на реальных событиях, «Уотергейт. Крушение Белого дома»

«Крым» (16+)

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

«Наемник» (18+)

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

«Любовь в городе ангелов» (16+)

В Лос-Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека – она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись своровать для нее платье в магазине. И тем не менее это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.

Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви. И где, как не в городе ангелов, поверить в настоящую любовь? Пусть даже и на несколько дней.

«Уотергейт. Крушение Белого дома» (16+)

Фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного заместителя начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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