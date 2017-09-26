Полуостровные отношения

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят отечественная драма «Крым», боевик с азиатским лицом «Наемник», российская комедия «Любовь в городе ангелов» и детектив, основанный на реальных событиях, «Уотергейт. Крушение Белого дома»

«Крым» (16+)

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

«Наемник» (18+)

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

«Любовь в городе ангелов» (16+)

В Лос-Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека – она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись своровать для нее платье в магазине. И тем не менее это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них.

Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви. И где, как не в городе ангелов, поверить в настоящую любовь? Пусть даже и на несколько дней.

«Уотергейт. Крушение Белого дома» (16+)

Фильм о главном звене самого громкого скандала ХХ века «Уотергейт», который привел к преждевременной отставке президента Ричарда Никсона. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию на главу государства, долгое время была окутана тайной и установлена лишь спустя 30 лет после его собственного признания. Шокирующая невероятная история, основанная на реальных событиях, о жизни блестящего и бескомпромиссного заместителя начальника ФБР Марка Фелта, который пожертвовал всем – своей семьей, карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.