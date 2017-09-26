Напитки, меняющие действие лекарств

Известно, что самым подходящим напитком для нашего организма является вода. В идеале именно ею рекомендуют заменять все остальные напитки, которые мы так любим: кофе, черный и зеленый чай, алкогольные напитки, коктейли, молоко.

А что если вам надо принять таблетку, а в инструкции написано «запить небольшим количеством жидкости»? «Это же тоже жидкость», – думаем мы, смело запивая таблетку парой глотков зеленого чая, сока или молока. И делаем ошибку. С точки зрения химии каждое вещество (напиток или лекарство) – это некая молекулярная формула, вызывающая определенную реакцию в организме.

В инструкции к лекарству всегда можно увидеть раздел о его взаимодействии с другими веществами и препаратами. Именно поэтому врачи не рекомендуют подбирать лекарства самостоятельно. А под жидкостью в инструкциях изготовитель почти всегда подразумевает обычную воду. Скорее всего, врач никогда не посоветует вам запивать лекарство другими напитками.

Алкоголь

Напиток, воспетый поэтами и крайне опасный и непредсказуемый в том, что касается прозы нашей жизни: сочетания его с лекарствами.

Как известно, сильнее всего алкоголь бьет по печени. Этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, влияет на проницаемость клеточных мембран. За счет этого эффект всех лекарств, как и их побочные действия, усиливается. Но не стоит надеяться, что этот метод поможет снизить дозировку дорогого лекарства: нагрузка на печень возрастает быстрее, чем задуманное действие, и очень быстро достигает опасных пределов, вызывая признаки передозировки.

Кстати, пиво (в том числе безалкогольное) также содержит вещества, отрицательно влияющие на работу печени и выделение ею ферментов. Из-за этого лекарства перерабатываются гораздо медленнее, что повышает риск неправильной концентрации лекарственного вещества в организме. Особенно это касается антибиотиков.

Категорически нельзя смешивать алкоголь с препаратами для обезболивания: это дает сильнейшую нагрузку на печень и может привести к желудочному кровотечению. Также запрещается сочетать спиртное с антидепрессантами: последствия непредсказуемой силы затронут не только печень, но и мозг.

Вообще, алкоголь усиливает побочные действия всех лекарств, и вас могут ждать тошнота, рвота, головная боль, нарушения работы печени, язвы и желудочное кровотечение, нарушение свертываемости крови, изменение артериального давления.

Грейпфрутовый сок

Несмотря на свою пользу в борьбе с образованием атеросклеротических бляшек и других полезных свойств, которыми обладают цитрусовые, грейпфрут способен существенно влиять на работу фермента CYP3A4. Это вещество активно в клетках печени и кишечника и способствует всасыванию многих лекарств. Сок грейпфрута угнетает работу этого фермента, за счет чего таблетка работает куда менее эффективно, чем должна бы.

Грейпфрутовый сок нельзя пить вместе с препаратами, снижающими уровень холестерина, антидепрессантами, противосудорожными, противоаллергенными, гормональными и многими другими препаратами.

Прием этого сока вместе с лекарствами вначале никак не проявляется, поэтому человек продолжает принимать лекарства в обычном режиме. Когда концентрация действующих веществ в организме достигает критической отметки, начинают появляться симптомы передозировки и грозные побочные эффекты: желудочковая тахикардия, изменения мышечной ткани, симптомы почечной недостаточности, капиллярные кровоизлияния (пурпура).

Другие фрукты, которые могут нарушить работу фермента CYP3A4, – это апельсин, помело, гранат, а также плоды дерева нони.

Молоко

«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» – говорится в известной песенке. Но так ли полезно молоко взрослым, особенно в сочетании с приемом лекарств?

Молоко содержит много ионов кальция, магния и железа. Они могут связываться с молекулами антибиотиков и снижать их доступность для организма. Поэтому запивать антибиотики молоком крайне не рекомендуется.

Также молоко снижает эффективность лекарств, сходных по строению с белками, – сердечных гликозидов, кофеина, противоязвенных препаратов. Не следует им запивать и ферменты (панкреатин и др.). Иногда в аннотации к препарату (например от дисбактериоза) производитель так и указывает: «Принимать с небольшим количеством жидкости, исключая молоко».

Серьезных побочных эффектов от совместного приема лекарств и молока не будет, но и желаемой пользы многие лекарства могут не принести. Справедливости ради заметим: молоко смягчает агрессивное воздействие некоторых веществ на слизистую нашего желудка. Поэтому обезболивающее и жаропонижающее запивать молоком даже полезно. Выигрывают от соседства с молоком и жирорастворимые витамины (A, D, E, K).

Чай

Содержит дубильное вещество – танин. Он образует прочные связи со многими ионами, поэтому нарушается усвояемость ряда микроэлементов. В частности, чаем не нужно запивать препараты железа: может ослабить работу фермента CYP3A4 (о котором мы писали выше) и некоторых других ферментов печени. Правда, в гораздо меньшей степени, чем грейпфрутовый сок.

Танин может образовывать нерастворимые соединения и попросту заставлять выпадать в осадок некоторые лекарства (папаверин, кодеин, эуфиллин, сердечные гликозиды и т.д.). Также чай способен вступать в «конфликты» с препаратами для нервной системы.

Серьезных побочных эффектов от взаимодействия компонентов чая и лекарств вы не обнаружите, но это не значит, что они отсутствуют.

Так что лучше запивайте таблетки простой водой.