Избавляемся от второго подбородка

Второй подбородок украшает разве что оперных певиц, известных своими пышными формами. Но он может появиться и у худышек. Причин тому несколько: гены, уменьшение количества коллагена в коже и потеря ее эластичности, привычка сутулиться или даже неправильный выбор подушки.

Но не спешите на прием к пластическому хирургу: правильная осанка и четкая линия подбородка – вполне достижимая цель и в домашних условиях. Для этого нужно выполнять каждый день 16 простых упражнений для подбородка и шеи. И пусть это станет полезной привычкой, на которую у вас уйдет не более 15 минут в день.

Упражнения для подбородка

1. Чтобы почувствовать мышцы подбородка, похлопайте по нему тыльной стороной кисти руки. Плотно прижмите пальцы друг к другу и делайте активные движения 1–2 минуты. Через некоторое время подбородок начнет неметь.

2. Возьмите книгу потяжелее, положите ее на голову и ходите так по комнате. Вы заметите, как спина выпрямляется, а походка приобретает царственность. Держите подбородок выше и возьмите в привычку посвящать этому упражнению 5–7 минут в день.

3. Представьте, что к вашему подбородку подвесили тяжелую гирьку. Напрягая мышцы подбородка, поднимайте воображаемую гирьку вверх, при этом запрокидывая голову назад.

4. Надавливайте кончиком языка на верхнее и нижнее небо с большим усилием. Почувствуйте, как напрягаются мышцы подбородка.

5. Попытайтесь языком дотянуться до кончика носа. Задержите его в таком положении на 10–15 секунд.

6. Вытяните вперед губы и четко и добросовестно произнесите: «О, У, Ы, И». Артикулируйте хорошо! Повторите 7–10 раз.

7. Cядьте ровно, поставив локти на стол, а подбородок положите на сцепленные в замок пальцы рук. Сильно сомкните зубы, чуть выдвинув подбородок вперед, и ритмично надавливайте им на руки в течение 1 минуты.