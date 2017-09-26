Олимпиада утренней свежести

Корреспондент «В» на себе проверил, как Южная Корея будет принимать российских туристов

9 февраля 2018 года стартуют зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Соревнования пройдут сразу в нескольких городах Южной Кореи. Корреспондент «В» побывал в некоторых из них и в очередной раз убедился в добросовестности и ответственности корейской стороны. Причин сомневаться в том, что Олимпиада пройдет на высоком уровне, нет. Но как она пройдет и что ждет гостей?

Главными городами, которые примут спортсменов и гостей Олимпиады, станут Пхенчхан и Каннын. Давайте посмотрим на них более пристально.

Билеты

Чтобы попасть на олимпийские соревнования в качестве зрителя, стоит подготовиться заранее – может не хватить билетов и мест в гостиницах.

Билеты, как говорят знатоки, сейчас напрямую купить нельзя. Они продаются через посредников и по квотам. И, скорее всего, будут именными. Это значит, что перепродать такой билет втридорога другому человеку будет проблематично. Точнее, перепродать как раз легко, а вот пройти по нему в олимпийский объект – уже нет.

Билеты, кстати, совсем недешевые – около 600 долларов. Причем не на самые популярные виды спорта. Сколько будет стоить пропуск на открытие Олимпиады, можно только догадываться.

Гостиницы

Разместиться можно как в больших и дорогих отелях, так и в экономичных гестхаусах, коих полно в Пхенчхане и городах-сателлитах Олимпиады. Причем недорогое жилье можно найти и в центре, и на окраинах населенных пунктов. На период проведения Игр многие местные жители освобождают свои апартаменты, чтобы выгодно сдать их туристам.

В корейских гостиницах не всегда можно найти одноразовые зубные щетки и пасты, поэтому лучше брать их с собой из дома. Также стоит запастись в дорогу маленьким дорожным утюжком. Конечно, можно попросить его на ресепшене или у обслуживающего персонала, но будьте готовы к тому, что вас могут неправильно истолковать. Один раз вместо утюга мне пришли настраивать кондиционер. Улыбчивый портье зашел в номер, нажал пару клавишей на пульте управления кондиционером и с чистой совестью направился к выходу.

– Айрон (утюг. – Прим. ред.)! – крикнул я ему в спину.

– Найс ту мит ю, мистер Айрон, – закивал улыбчивый кореец.

После его фразы «приятно познакомиться, мистер Айрон» пришлось объясняться жестами, прогладив невидимым утюгом пару невидимых рубах.

Аэропорт

Важная особенность – никаких аккумуляторов в багаже. Если у вас есть переносная зарядка (power bank), то везите ее в ручной клади. Сейчас в стране с этим очень строго. Либо заставят вынуть из багажа на досмотре, либо вынут сами и передадут вам у выхода на посадку.

То же самое и с зажигалками. В Корее их надо возить в ручной клади.

Дороги

Путь от аэропорта в Инчхоне до Пхенчхана занимает чуть более двух часов на автобусе.

Дорога прямая и ровная, непривычная для нашего водительского менталитета. Если по пути следования попадается гора или холм, то трасса не взбирается на нее и не огибает ее по дуге, а пробивает препятствие насквозь. Причем дважды: двумя тоннелями в разные стороны.

Наш приморский экологический тоннель в заповеднике «Земля леопарда» смотрится коротышкой на фоне корейских тоннелей, хоть и строился непомерно долго для такого сооружения.

А вообще, говорить о корейских дорогах в России неприлично. В доме повешенного не говорят о веревке.

Символы Олимпиады

Талисманом зимних Олимпийских игр стал белый тигр по имени Сухоран, пришедший из корейской мифологии. Примечательно, что на всех объектах он изображен вместе с талисманом Паралимпиады – гималайским медведем Пандаби. Даже во время Восточного экономического форума, в котором участвовала национальная организация туризма Кореи, их ростовые куклы ходили вместе.

Корейцы очень горды тем, что им выпала честь принимать зимние Олимпийские игры 2018 года. Это отражено буквально во всем, что попадается на глаза.

Предыдущая Олимпиада – летняя – была здесь в далеком 1988 году. В те времена Корея только совершала чудесное перерождение: из отсталой аграрной страны, 80 процентов которой занимали бесплодные горы без каких-либо полезных ископаемых (не считая скудных запасов угля), Южная Корея становилась одним из экономических центров Азии, ядром массового производства товаров и услуг. Конечно, не без помощи американского капитала, который, сделав ставку на эту страну, не прогадал.

Благодаря Олимпиаде 1988 года Южная Корея показала всему миру, что является страной с сильной экономикой. Благодаря зимней Олимпиаде 2018 года страна закрепляет за собой статус экономического гиганта и выполняет другую важную задачу: знакомит иностранных туристов с еще не изведанными уголками.

Города Олимпиады

Соревнования зимних Олимпийских игр будут проходить в двух городах Южной Кореи: Пхенчхане и Канныне. В первом пройдут соревнования, связанные с лыжами (лыжные гонки, биатлон и прочее). Во втором – все, что на льду (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг).

Названия этих городов ничего не говорят российским туристам. По крайней мере, они не так известны, как Сеул, Инчхон или Пусан. Поэтому проведение зимних Олимпийских игр в них преследует определенную логику: познакомить интуристов с ними. Зачем рекламировать Пусан или Сеул, куда и так ежегодно прилетают миллионы иностранцев со всего света?

Практически все олимпийские объекты уже построены. Они вписаны в уже имеющуюся спортивную инфраструктуру городов. Пхенчхан, например, является действующим горнолыжным курортом. Он уже принимал чемпионат мира по биатлону. Здесь при спорткомплексе «Альпенсия» создан трамплин для прыжков в длину. В летнее время площадка, куда зимой приземляются лыжники, становится футбольным полем.

По пути к «Альпенсии» можно заглянуть на местную овечью ферму. Это большой парк с зелеными пастбищами, расположенными по холмам. На лугах щиплют траву стада овец и баранов, привезенных сюда из Новой Зеландии и Австралии. Для них играет легкая расслабляющая музыка. Животные содержатся в чистоте. Их можно погладить и покормить. Овец на ферме не забивают. Они мирно и спокойно встречают здесь свою старость. Ферма существует за счет туристов. Входной билет стоит пять тысяч вон (250 рублей).

В Канныне отстроен и работает огромный ледовый комплекс. Здесь пройдет большинство соревнований на льду. Для тех, кто хочет заранее окунуться в атмосферу Олимпиады, близ этого объекта создан информационный центр. Его гости, надев очки виртуальной реальности, могут почувствовать себя в бобслейном болиде, летящем на полной скорости по ледяной кишке. Либо с помощью тех же очков и тренажера можно очутиться на месте трамплинщика, летящего с большой высоты на заснеженный склон. В общем, испытать некоторую гамму ощущений спортсменов, не подвергаясь риску себе что-нибудь сломать.

Кстати, в момент нашего посещения информационного центра в воздухе устроили шоу четыре истребителя. Они проносились над Канныном с оглушительной скоростью и выполняли различные трюки, самым впечатляющим из которых был следующий: уже в финале выступления два истребителя взмыли вверх с одной точки, разлетелись и начали падать вниз, уже сближаясь друг с другом. Таким образом они нарисовали на синем фоне белое сердечко.

О том, куда можно отправиться гостям Олимпиады между соревнованиями, читайте в следующем цветном номере «В».