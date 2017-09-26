Труднодоступная красота

Бухта Теляковского – это рай для фотографов, считает наш фотокорреспондент Алексей Воронин. И вы согласитесь, увидев его снимки.

Бухта Теляковского расположена на востоке полуострова Гамова в Хасанском районе Приморья. Кстати, это самая южная бухта Дальневосточного морского заповедника, благодаря которому природа сохранила свой первозданный вид. А может, еще и потому она радует своей целомудренностью, что добираться до Гамова далеко – часа четыре на машине из Владивостока, а на самом полуострове не каждая легковушка осилит дороги.

О красоте здешних мест можно ничего не говорить. К чему пустословие, когда на тебя прямо обрушивается магнетическое обаяние и величие стихии.

– Возвращаться в бухту Теляковского можно бесконечно. Ничего вроде бы не изменяется, все на месте – море, сопки, сосны (кстати, красивые корейские сосны предпочитают расти только вдоль обрывистого берега и больше нигде, буквально отступив несколько шагов вглубь материка, вы не встретите ни одной из них). Но смена времен года, погоды каждый раз преподносит это заповедное место в незнакомом для тебя образе, оставляя в памяти новые эмоции и желание поделиться ими с другими.

– Я был там всего один день и только и делал, что снимал. Времени даже на купание в прозрачной воде бухты у меня не осталось, – признается Алексей. – С утра снимал остров Томящегося Сердца, солнце его очень хорошо подсвечивало, затем перебрался на этот кусочек суши, чтобы снять побережье. Жаль, что к вечеру набежали тучи и не дали сделать снимки на фоне звездного неба.