​«Тайгер Микс»: смеси, замешанные на качестве

Компания по производству сухих строительных смесей презентовала свою продукцию

Юбилейная, 25-я специализированная выставка «Строительство» завершила свою работу. В течение трех дней ведущие представители строительной отрасли презентовали новинки своего производства и обсуждали планы на будущее. В том числе свою продукцию представил «Тайгер Микс» – первый и единственный завод по производству сухих строительных смесей во Владивостоке.

Компания «Тайгер Микс» на рынке всего год, но уже успела завоевать уважение строителей и доверие клиентов. Сейчас завод вышел на активную стадию производства.

– Наши смеси используются при строительстве крупных объектов, многоэтажных жилых комплексов и домов, общественно-деловых зданий, в частном домостроении, – объясняет руководитель отдела продаж «Тайгер Микс» Юлия Деньщикова. – Мы добились стабильного качества по зерновому составу смесей. Рецептуры основных видов смесей отработаны. Получены сертификаты ДальНИИС (Дальневосточного научно-исследовательского института по строительству. – Прим. авт.). Продукция сертифицирована по системе евразийского качества.

Завод выпускает продукцию, которая является основой всех строительных работ. Без штукатурной смеси, кладочного раствора, стяжки и клея не обходится ни одна стройка и ни один ремонт.

Секрет в песке

Построить и запустить производство компании позволила местная качественная сырьевая база. Дело в том, что большинство сухих строительных смесей в Приморском крае привозят из других регионов. Основные компоненты смесей «Тайгер Микс» (цемент и песок) местного производства, что позволяет заводу контролировать качество входящих материалов, учитывать особенности приморского климата и гарантировать качество готовых смесей.

В последние годы в строительной отрасли прослеживается тенденция к энергосбережению и зеленым технологиям. Компании «Тайгер Микс» в этом плане есть чем похвастать: помимо того что основные материалы, из которых создаются смеси, отечественного производства, особый песок из отсевов дробления андезитовой горной породы делает смеси надежными и устойчивыми к внешней среде, а также экологичными.

– Строительная отрасль обратила внимание на рынок экономкласса и заставила подрядчиков и застройщиков обратиться к недорогим и качественным материалам. Сухие смеси «Тайгер Микс» полностью соответствуют этим требованиям, – продолжает Юлия Деньщикова. – Благодаря тому что компания является резидентом свободного порта Владивосток и освобождена от длинных логистических цепочек (завод находится в черте Владивостокского городского округа), мы можем реализовывать смеси по доступным для конечного потребителя ценам.

Особое внимание производственная компания «Тайгер Микс» уделяет вопросам качества. На территории завода оборудована собственная лаборатория, которая позволяет контролировать как входящее сырье, так и готовый продукт. По результатам испытаний на каждую партию сухих строительных смесей выдается паспорт качества.

По рецепту заказчика

Завод может замешать смеси и по рецепту заказчика – так называемые торкрет-смеси. Специально для этого было произведено дооборудование завода – введена линия тарировки смесей в мягкие специализированные контейнеры (МКР). Поэтому сейчас есть возможность загрузки готовых смесей в МКР от 0,9 до 1,5 тонны.

Стоит выделить цементно-песчаную смесь. Это универсальный продукт, подходящий для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича, природного камня, мелкоштучных изделий и блоков, для выравнивания основания пола, оштукатуривания и ремонта стен. Она пользуется большой популярностью у строителей. Ведь использование уже готовой цементно-песчаной смеси, замешанной в заводских условиях с соблюдением всех пропорций, гарантирует качество, экономит время и повышает производительность строительных работ. Благодаря использованию скального песка готовая смесь приобретает благородный голубой оттенок – цвет скалы. Таким образом, она не нуждается в дальнейшей покраске, сама по себе красива и естественна. Поэтому благодаря цвету, а также демократичной цене смеси «Тайгер Микс» являются хорошей альтернативой более дорогим штукатуркам «под бетон».

Покупать удобно

К слову, у «Тайгер Микс» в этом году появился и собственный склад общей емкостью 1,5 тысячи тонн. Продукцию можно отгрузить в любой автотранспорт, в том числе в бортовые машины и контейнеры.

Для тарирования смесей была выбрана полипропиленовая упаковка. Полипропиленовый мешок коробчатого типа – хорошая альтернатива бумажному. Этот вид упаковки уже зарекомендовал себя в нашем регионе. Благодаря своим качествам он не боится грубого обращения, выдерживает большой насыпной вес, удобен при затаривании и складировании. А самое главное – не боится влаги, что особо актуально в нашем приморском климате.

Справка «В»

Основные виды продукции, которые производит завод «Тайгер Микс»:

– стяжка,

– штукатурка для ручного и механизированного нанесения,

– цементно-песчаная смесь двух марочных прочностей м150 и м 200,

– клей для керамогранита и для керамической плитки.



