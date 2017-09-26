За гостей сыграла штанга

В минувшее воскресенье владивостокская команда «Луч-Энергия» в рамках чемпионата страны по футболу в первом дивизионе принимала соседа по турнирной таблице клуб «Факел» из Воронежа. Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому игра приобретала для соперников особое значение.

Хозяева с первой же минуты захватили на поле инициативу и сразу создали ряд опасных моментов. Почин взял наш полузащитник Александр Носов, который на углу штрафной площадки гостей обыграл воронежского защитника и пробил в дальний угол ворот. С огромным трудом голкипер «Факела» Артем Федоров отразил этот мяч.

Еще более голевым был момент у подключившегося к атаке Кирилла Марущака. Наш защитник после навеса с фланга бил головой с 12 метров в центр ворот соперника, вратарь и в этом случае спас свою команду. Вскоре ошибся защитник гостей, отдав неточную передачу, однако наши нападающие Амир Бажев и Руслан Гордиенко не смогли переиграть оставшихся перед воротами защитника и вратаря воронежцев. Еще дважды «Луч» наносил дальние удары, но мяч каждый раз пролетал рядом со штангой. Гостям в первом тайме удалась лишь одна контратака, они получили право на опасный штрафной, но удар не получился, и мяч угодил в стенку из наших защитников.

Второй тайм «Луч-Энергия» начал так же активно и прессинговал соперника на его половине поля. Неудачно пробил по воротам Руслан Гордиенко. Мимо ворот отправил мяч полузащитник Александр Носов.

Время шло, и все чаще приходилось задумываться о неиспользованных шансах. Не помогли «Лучу» и замены игроков. Мяч, как заколдованный, отказывался лететь в сетку. Последний шанс упустил нападающий «желто-синих» Андрей Мязин. Он виртуозно взломал оборону гостей и низом пробил в дальний угол. За «Факел» сыграла штанга, а отскочивший в поле мяч было некому добить.

В концовке матча «тигры» навалились всей командой, стали торопиться и суетиться. К сожалению, и последний штурм не увенчался успехом. Почти две тысячи зрителей расходились со стадиона «Динамо» в расстроенных чувствах – всю игру «желто-синие» полностью доминировали на поле, создали множество голевых моментов и ни одного из них не смогли реализовать.

– Игроки основного состава хорошо сыграли в обороне и не подпускали соперника к своим воротам, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Жолт Хорняк. – Что касается нападения, то здесь есть вопросы, я недоволен. И в первом, и во втором таймах у нас были 100-процентные шансы для взятия ворот гостей. В конце матча соперник посыпался, а мы не смогли этим воспользоваться. Навал на чужие ворота – это не наш стиль игры. Я недоволен игрой футболистов, вышедших на замены. Только Андрей Мязин выполнил тренерскую установку и создал несколько острых моментов, остальные игроки были статистами. Замененные и уставшие футболисты сыграли бы лучше. Если бы каждый спортсмен выполнил поставленную задачу, то результат был бы другим. Надо не только каждому понимать, что команде нужна победа, но и делом это доказывать на поле. Будем делать выводы. Ничья в этом матче сродни поражению.

Заработав одно очко, «Луч-Энергия» тем не менее поднялся на одну строчку вверх и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице. В их активе 13 очков, и они покинули зону вылета. Столько же очков имеют «Зенит-2» и «Факел».

Следующую игру в рамках первой лиги сезона-2017/2018 «Луч-Энергия» проведет в субботу, 30 сентября, против клуба «Ротор-Волгоград». Эта команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Тем временем «тигры» узнали своего соперника на предстоящий матч 1/8 финала Олимп-Кубка России по футболу. 25 октября «Луч» встретится с «Енисеем» на поле соперника в Красноярске.