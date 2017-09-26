РАНХиГС доверят обучение кадров для новых проектов

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) будет готовить специалистов для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, среди которых территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар.
Об этом сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
Для этого на базе Дальневосточного института управления РАНХиГС будет создан Центр развития регионов, который начнет свою работу с 1 февраля 2018 года.
Планируется, что на площадке новой структуры РАНХиГС в 2018 году обучение пройдут 110 слушателей образовательной программы из Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутии), а также слушатели из Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.
Напомним: президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минвостокразвития и Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке.
Автор : Отдел новостей «В»
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