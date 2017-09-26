Программу дополнили кинотеатром виртуальной реальности

Во Владивостоке стартовали «Дни Эрмитажа». Проект проходит по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и призван подготовить горожан и гостей краевого центра к открытию приморского филиала Эрмитажа, сообщили в пресс-службе региона.

Как уже писал «В», программа мероприятий рассчитана на неделю – с 25 сентября по 1 октября. Вход на все мероприятия свободный.

– «Дни Эрмитажа» включают в себя выставки, мастер-классы, лектории, творческие встречи, эрмитажную библиотеку. В нынешнем году мы пополнили этот список кинотеатром виртуальной реальности, – рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

По ее словам, проект «Дни Эрмитажа» – это не только возможность для ценителей искусства поближе познакомиться с шедеврами мирового искусства, но и площадка для развития профессиональных связей.