Нарушители скоростного режима заплатят 7 млн рублей за неделю

В Приморье за неделю фоторадары зафиксировали свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

Сейчас на территории края 75 комплексов фотовидеофиксации наблюдают за дорожным движением в автоматическом режиме. Из 11060 различных нарушений ПДД, зафиксированных автоловушками на прошлой неделе, около 10 тысяч – превышение скоростного режима, свыше тысячи – нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.

Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 7,145 млн рублей. Госавтоинспекция напоминает: штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При оплате до исхода 20 дней гражданам предоставляется скидка в 50 %.

В настоящее время в регионе работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений правил остановки, стоянки транспортных средств и скоростного режима. Планируется установить дополнительные комплексы, фиксирующие выезд на полосу встречного движения.