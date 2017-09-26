«Арт-Владивосток» знакомит с молодыми дарованиями

Пятая международная выставка-конкурс творческих работ студентов и молодых художников Дальнего Востока, России и стран АТР «Арт-Владивосток» открылась в залах Приморского отделения Союза художников России.

В экспозиции представлены работы молодых талантов из 14 городов России (Санкт-Петербурга, Белгорода, Омска, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Благовещенска, Якутска, Хабаровска, Находки, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Невельска), а также из Китая, Японии и Узбекистана. Все они студенты и преподаватели высших учебных заведений творческого направления.

Графику, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство художники представили на суд компетентного жюри. В его составе Алена Даценко, Илья Бутусов, Наталья Попович и другие известные приморские художники и деятели культуры, возглавляет жюри Вера Глазкова. Сначала эксперты выбрали лучшие работы (они и представлены на выставке), а затем определят уже лучших из лучших.

Цель конкурса «Арт-Владивосток» – сохранение традиций русской живописной школы, выявление и поддержка молодых дарований, сохранение художественной среды, необходимой для существования и дальнейшего развития профессиональных мастеров, создание единого культурного пространства для творческого общения и обмена опытом между российскими и зарубежными художниками.