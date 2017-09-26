Среди приморцев – свыше 40 тысяч долгожителей

В ближайшее воскресенье, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В Приморье проживает 545 тыс. получателей пенсий, из них самую распространенную – по старости – получают 464,6 тыс. приморцев. Ее средний размер составляет 13939 руб., сообщили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.

По данным организации, в нашем регионе проживает почти 41 тысяча долгожителей – граждан от 80 лет и старше. Причем 78 % из них – женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей (20 % из них мужчины и 80 % – женщины).

На сегодняшний день столетний рубеж перешагнул 31 человек, 16 из них проживают во Владивостоке. Самой старшей – жительнице краевого центра Наталии Сергеевне Титковой – 104 года. По словам родственников, за долгую жизнь Наталия Сергеевна испытала многое: тяготы Великой Отечественной войны, голод и разруху послевоенных лет, потерю близких. Но она по-прежнему счастлива в кругу семьи и, несмотря на преклонный возраст, всегда в курсе всех дел детей и внуков и готова дать ценный совет.

Напомним: государством предусмотрено увеличение страховой пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста. В случае если пенсионер не имеет I группы инвалидности, ему устанавливается повышенная фиксированная выплата (в составе страховой пенсии). В этом году размер фиксированной выплаты – 4805,11 руб., а в районах, приравненных к Крайнему Северу, – 5766,13 руб. Со дня достижения пенсионером 80-летнего возраста она увеличивается в два раза. Увеличение производится автоматически – заявление для этого писать не надо.

Также к Международному дню пожилых людей приурочена горячая телефонная линия – 29 сентября с 9 до 13 часов по тел. 8(423)24-98-600 специалисты краевого Отделения ПФР ответят на вопросы, касающиеся пенсионного обслуживания граждан.

А 3 октября всех пенсионеров края приглашают на второй краевой форум-выставку «Полезно пенсионерам Приморья», который пройдет в FESCO Hall. Начало работы форума в 10.00.