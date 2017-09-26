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Пенсионеров зовут на работу

Ярмарка вакансий для пенсионеров и безработных предпенсионного возраста пройдет во Владивостоке.

Пенсионеров, желающих вновь выйти на работу, ждут в Приморском центре занятости населения сегодня, 27 сентября.

По информации пресс-службы края, 13 работодателей уже заявили об участии в ярмарке вакансий. Среди них «Почта России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита, бытового обслуживания и другие.

Повара, грузчики, кассиры, кондитеры, проводники, финансовые консультанты, преподаватели и мастера производственного обучения, операторы связи, портные и закройщики, архивариусы, уборщики помещений и другие – в списке вакансий есть предложения по специальностям, рассчитанным на разный уровень профобразования и опыт работы. Организаторы готовы предложить несколько рабочих мест специалистам здравоохранения. Есть вакансии для терапевта, невролога, кардиолога, врача функциональной диагностики, медицинской сестры, лаборанта, санитарки.

Специалисты называют ярмарку вакансий наиболее эффективным методом поиска работы. Это возможность лично встретиться с работодателем, а также получить бесплатную консультацию психологов, юристов и других специалистов центров занятости.

Организаторы обещают помощь каждому обратившемуся – сориентируют в реалиях рынка труда, в случае необходимости и возможностей предложат переобучиться нужной специальности. Специализированная ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13а.

Автор : Отдел новостей «В»

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