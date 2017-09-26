Культпоход в усадьбу с пряничными домиками

В минувшие пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, администрация Владивостока организовала экскурсии в Ботанический сад и усадьбу Вавилово для владивостокской детворы.
Познакомиться с миром растений, узнать много нового и интересного и даже научиться делать и украшать имбирные пряники – такая возможность представилась 60 маленьким владивостокцам, 40 из которых – дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Детям очень нравятся наши экскурсии и мастер-классы, которые проводятся в рамках реализации социального проекта «Хрустальный мир», – отметила заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Оксана Гоголева. – Ребята уже посетили зоопарк, Музей автомотостарины в Садгороде, усадьбу Вавилово и Ботанический сад.
Отметим, что в рамках «Хрустального мира» в бесплатных экскурсиях и мастер-классах принимают участие дети с ограниченными возможностями наравне с их здоровыми сверстниками. Впереди у ребят еще один культпоход. Уже в предстоящие выходные юные владивостокцы отправятся в океанариум.
Автор : Отдел новостей «В»
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