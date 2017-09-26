КНДР заявила об «ответных мерах»

Ситуация на Корейском полуострове и вокруг него становится все более непредсказуемой и тревожной. А все потому, что в понедельник МИД Северной Кореи обвинил США в развязывании войны.

– Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны, – заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, слова которого приводит агентство Reuters.

Reuters также отмечает, что Пхеньян привел в состояние повышенной готовности средства противовоздушной обороны.

В Вашингтоне незамедлительно отреагировали на эту новость.

– США не объявляли войну Северной Корее, – выступила с заявлением представитель Госдепартамента США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Катина Адамс. – Американская сторона продолжает добиваться мирной денуклеаризации (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей, а также производства. – Прим. ред.) Корейского полуострова.

МИД России и Китая, а также Совет безопасности ООН призвали обе стороны конфликта к сдержанности. Причиной обострения конфликта стал демонстрационный полет в понедельник, 25 сентября, группы американских стратегических бомбардировщиков и истребителей прикрытия над акваторией Японского моря вдоль линии соприкосновения северокорейских территориальных и нейтральных вод. К российским территориальным водам самолеты США не приближались.