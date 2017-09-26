Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы

Во Владивостоке пройдет второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, жителей и гостей приморской столицы ждут яркая и красочная концертно-развлекательная программа, кухни различных народов, спортивные состязания, декоративно-прикладное творчество и множество других приятных сюрпризов.
В праздновании примут участие русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, корейцы и представители других национальностей, проживающих во Владивостоке.
Фестиваль национальных культур пройдет в эту субботу, 30 сентября, на верхней площадке и в амфитеатре набережной Спортивной гавани с 12 до 17 часов.
Автор : Отдел новостей «В»
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