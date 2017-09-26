ЛДПР: Пусть Россия станет свободной!

В России нет ни свободы слова, ни демократии. Приходится это признать. На уровне Конституции, разумеется,есть и то и другое. Но на уровне конкретных законов – уже нет. Особенно это видно на примере свободы слова, которая прямо нарушается наличием статьи 282 УК РФ.

Антинародная статья

ЛДПР – единственная партия, которая выступает за отмену 282-й статьи УК. Эту статью либо прямо называют антирусской, либо – саркастически – русской. Да, по ней обвинения предъявляются прежде всего русским активистам, выступающим за защиту прав русских в России. За одно слово «русский» у нас легко получить клеймо экстремиста, говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И напоминает: «Сотни ребят оказались в тюрьме просто за то, что они высказали какое-то суждение о национальности или высказались в поддержку русских. Эта политическая статья нанесла вреда больше, чем политические статьи в Уголовном кодексе СССР».

ЛДПР неоднократно вносила в думу предложение отменить 282-ю статью УК. Думское большинство сопротивляется. В ЛДПР уверены: власти держатся за позорную статью, поскольку по ней легко можно обвинить любых политических противников, репрессировать кого угодно и за что угодно. Посадить по 282-й статье можно хоть за анекдот о блондинках. В результате эта статья стала просто орудием политической борьбы – прежде всего в регионах. Там «по беспределу» репрессируют за безобидные шутки в соцсетях – всегда можно найти к чему придраться, если специально искать.

Но даже если бы не было политического правоприменения, ЛДПР настаивает: такой статье все равно не место в законодательстве. Владимир Жириновский подчеркивает: «Статья против «возбуждения ненависти» сама возбуждает ненависть, ведет к обострению ненависти всех ко всем, накаляет социальную обстановку».

Хватит ненависти!

Этот накал проявляется и в быту, и в СМИ, и в работе депутатов: люди постоянно «бьют друг друга по губам» – пока еще в переносном смысле. Зачастую парламентарии выбирают откровенно оскорбительные эпитеты, комментируя слова или идеи своих оппонентов. Владимир Жириновский уверен, что это недопустимо: «Я хочу предостеречь молодых депутатов, которые недавно работают. Журналисты любят задавать провокационные вопросы, формулируют их так, что предмет, человек или высказывание, о котором идет речь, предстает в определенном свете. Они изначально формируют конкретную реакцию своим вопросом. И многие на такую провокацию поддаются, дают самые грубые комментарии».

Лидер ЛДПР убеждает коллег по депутатскому корпусу не давать скоропалительных оценок: «Прочтите в оригинале, о чем идет речь, что действительно сказал тот или иной депутат, о словах или идее которого вас спрашивают. А то вы высказываетесь о другой партии – «омерзительно» – и как нам после этого вместе работать? Как в глаза друг другу смотреть? Кроме того, ведь своими необдуманными оценками вы сами себя изобличаете. Не зная предмет, на основании одной лишь формулировки вопроса даете грубый комментарий. К чему эта ненависть?»

При этом Владимир Жириновский вовсе не призывает депутатов во всем соглашаться друг с другом: «Идеи и заявления разных партий и не должны нравиться друг другу. У разных партий, у разных людей разные позиции. Не нравится вам человек, не нравится его позиция – не общайтесь с ним, скажите, что не согласны, что у вас другая точка зрения, или озвучьте свое, другое предложение».

Это касается не только думы, но и жизни как таковой, любых человеческих взаимоотношений. Хватит ненавидеть друг друга за слова! Хватит судить за слова, сажать за слова! ЛДПР – единственная партия, которая последовательно выступает за свободу слова в России.

Владимир Жириновский указывает: «Во многих развитых странах за свободу слова погибли миллионы. И никто теперь там не имеет права затыкать кому-либо рот. Абсолютная свобода слова! Они научились это ценить.

А у нас в стране пока это, к сожалению, ценить не умеют».

Итоги выборов: выборов не было

Выборы в Москве побили антирекорд по явке. На выборы пришло меньше миллиона человек. Такой низкой явки до сих пор никогда не было. В чем дело?

Разумеется, отмечает Владимир Жириновский, часть вины лежит на организаторах. ЛДПР давно требует уволить главу Мосгоризбиркома Горбунова – единственного, кто остался от лужковской команды. Это он проводит такие выборы без избирателей.

Но главная причина того, что люди не ходят на выборы, это отсутствие конкуренции. В политике необходимо противостояние. В рамках закона, конечно. А отсутствие такого противостояния, реальной политической конкуренции – это самое губительное, что есть в нашей стране.

Заранее известно, кто будет президентом, какая партия будет правящей. Владимир Жириновский подчеркивает, что здесь нечему радоваться: «Это тормоз развития страны. Ведь если результат заранее известен, никто работать не будет. Вот москвичи в этот раз и не пошли на выборы, потому что всем и так было понятно, кто победит».

Определить, довольны выборами граждане или нет, просто. Лучший итог любых выборов – это когда все с улыбкой едут на работу в понедельник, когда у штаба победившей партии праздничный митинг, люди искренне, от души приветствуют победу политической силы, за которую болели. Но пока, констатирует лидер ЛДПР, такого ни разу не было, потому что людям стыдно, и они едут по домам хмурые. У ЛДПР есть рецепт, как реально поднять интерес к выборам. Владимир Жириновский не делает из этого рецепта секрета: «Надо, чтобы никто не пошел от Кремля. Вот тогда выборы станут по-настоящему конкурентными. Такими, чтобы вся страна до утра следующего за выборами дня не знала, кто победит».

ЛДПР против политической монополии

Многие проблемы России связаны с политической монополией. Российская империя была великим государством, достигла очень многого, но цари в среднем пребывали у власти каждый по 25 лет. Никакой демократии. Так чего удивляться, что Романовых и этот режим не стали защищать в 1917 году? Народ не считал царскую власть своей, он считал ее чужой и враждебной. Да, простые люди казались лояльными власти, но, когда эту власть свергли, те же люди и не подумали встать на ее защиту.

Большевики, указывает Владимир Жириновский, совершили ужасное преступление, а их национальная политика была разрушительной для нашей страны, но со временем было построено новое великое государство – СССР. Тоже фантастические достижения, заслуженный статус «великой державы». Но опять – политическая монополия, максимально жесткий однопартийный режим, за критику можно было поплатиться свободой. Этот режим тоже рухнул, хотя на его службе была мощнейшая политическая полиция в мире. В партии состояло 20 млн человек, но никто из них в 1991 году не вышел защищать страну. Только ЛДПР протестовала против беловежских соглашений.

Лидер ЛДПР подчеркивает: «Сегодня мы хотим, чтобы наши граждане поняли: отсутствие демократии – прямой путь к диктатуре и к гибели страны. Прежде всего это должны понять власти».

А нынешние выборы? Разве это демократия? Никакой демократии, одно лишь название. Нужно, чтобы избиратели в России, как жители многих других стран, до утра следующего за датой голосования дня не знали, кто победит. Вот это настоящая демократия, это гарантия победы над коррупцией, постоянного развития. И это гарантия безопасности страны».

Демократия – средство от революции

Как люди будут выражать свое недовольство, если нет выборов, нет демократии? Через революцию?

Владимир Жириновский напоминает, что в России уже было несколько революций и ни одна из них не привела ни к чему хорошему: «ЛДПР всегда выступала против революций. Наша партия – старейшая демократическая партия в стране, созданная еще в 1989 году. Нашей партии через 2 года исполняется 30 лет, мы шли мирным путем, ни одной капли крови нет на наших руках – в отличие от коммунистов, которые в 1917 году захватили власть и установили страшную диктатуру. Мы ни правые, ни левые, мы – центристы, умеренные, мы за постепенные изменения».

Сегодня, делает вывод Владимир Жириновский, у граждан фактически есть выбор только между ЛДПР или правящей партией. Многие россияне недовольны жизнью, зарплатами, условиями жилья. Пора повлиять на свою жизнь, попробовать другую программу.

Программа ЛДПР построена на простом лозунге: ни одного бездомного, безработного, голодного. ЛДПР – за бесплатное образование и здравоохранение. ЛДПР – против политической 282-й статьи УК РФ, по которой сажают в тюрьму за любую критику. ЛДПР выступает за то, чтобы внешняя политика России была более жесткой: страна должна себя защищать. А внутри страны необходима демократия. Власть должна понять, что отсутствие демократии чревато опасными последствиями.

ЛДПР против однопартийного режима, какой был в СССР. Однопартийный режим – это отсутствие свободы слова, многочисленные ограничения. Из-за этого рухнул царский режим, рухнула советская власть: люди устали от одних и тех же лиц. А сегодня мелкие чиновники стараются угодить начальнику и демонстрируют сверхрезультат правящей партии. Загоняют на участки бюджетников, чтобы они проголосовали «правильно» да еще и отчитались, показали фото, где они в бюллетене галочку поставили.

Владимир Жириновский напоминает: «Мы с огромным трудом добились тайного голосования – это величайшее достижение, ради которого миллионы людей пролили кровь. Так дайте людям возможность использовать это право, а иначе мы придем к тому же, что было в 1917 году, а потом и в 1991 году».