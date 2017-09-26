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Новым депутатам пожелали быстрее приступить к работе

Одно из нововведений работы Думы Владивостока, принятое еще прошлым составом, – смена музыкального сопровождения. Первое заседание городской думы пятого созыва началось не гимном РФ, а гимном города.

Однако главная новость – это то, что депутатский корпус (состав думы пятого созыва) обновился на 77 процентов.

Первое заседание было поручено вести Геннадию Куликову, как самому старшему по возрасту депутату гордумы, поскольку председатель еще не был избран. Из 35 фамилий, которые озвучил Геннадий Куликов, лишь восемь были переизбраны вновь. В пятый созыв думы вошли представители партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и впервые за все время работы городского представительного органа – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, что нынешним депутатам предстоит впервые выбирать главу городского округа на конкурсной основе.

К слову, в составе этой думы стало больше женщин. Две из представительниц прекрасного пола – жены единороссов, депутатов Законодательного собрания Приморского края. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что обе дамы прошли в нынешнюю думу по списку «Единой России».

На этом же заседании депутаты избрали председателя городской думы. Было предложено две кандидатуры – от единого избирательного округа от партии «Единая Россия» Андрей Брик (до недавнего времени он возглавлял Приморское отделение «Почты России») и депутат от одномандатного избирательного округа № 14 коммунист Геннадий Куликов (историк, профессор ДВФУ).

– Безусловно, каждый будет голосовать по своей совести и своим убеждениям, – напутствовал депутатов присутствующий на заседании Владимир Миклушевский. – Оба кандидаты достойные, но я буду поддерживать Андрея Петровича Брика и просил бы меня тоже в этом поддержать.

Подобные рекомендации дали также председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик и председатель думы прошлого созыва Елена Новицкая.

В результате тайного голосования председателем владивостокской думы был избран Андрей Брик, за которого отдали свои голоса 22 депутата – большинство голосов от числа избранных депутатов. За Геннадия Куликова проголосовали семь депутатов. Геннадий Куликов и Елена Новицкая были выбраны заместителями председателя думы города. Они будут работать на постоянной основе. Напомним, что согласно Уставу Владивостока на постоянной основе могут работать не более 10 процентов от установленной численности депутатов Думы Владивостока, то есть три депутата.

На этом же заседании были утверждены составы комитетов и их председатели. Так, председателем комитета по бюджету, налогам и финансам стал единоросс Владимир Исаков. Напомним, что он занимал этот пост и в предыдущем созыве. В состав комитета вошли Кирилл Григорьев, Денис Русинов, Василиса Сысоева, Лилия Полозова, Александр Глебов.

Комитет по социальной политике и делам ветеранов возглавила Людмила Таран – одна из немногих депутатов, перешедших в этот состав думы из прошлого созыва. В состав комитета вошли Станислав Примаченко, Виктор Аблапов, Дмитрий Поташев, Алексей Викдоров, Надежда Телелюева, Евгений Лященко.

Председателем комитета по экономической политике и муниципальной собственности утвержден представитель ЛДПР Василий Васильев. В состав комитета были выбраны Елена Новицкая, Евгений Тесленко, Сергей Бочин, Роман Санклер, Сергей Белов, Иван Голубка.

Председателем комитета по городскому хозяйству вполне ожидаемо стала Наталья Войновская. Горожане ее знают как главного эксперта муниципальной школы «Управдом». В состав комитета вошли Николай Голояд, Виктор Федоров, Денис Валишин, Руслан Галицкий, Александр Шукевич, Геннадий Куликов.

Председателем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности утверждена депутат от единого избирательного округа от партии «Единая Россия» Роза Чемерис. Напомним, что в прошлом созыве этот пост занимал Михаил Веселов. В состав комитета вошли Артур Ахоян, Александр Щербаков, Евгений Пименов, Елена Демидова, Наталья Кочугова, Тахир Ибашев.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов пожелал депутатам незамедлительно включиться в рабочий процесс:

– В числе первоочередных задач – принятие бюджета города, работа над которым сейчас ведется в администрации краевого центра, – отметил Константин Межонов. – Главная цель, объединяющая нас, – решение вопросов в интересах жителей города. Мэрия готова к конструктивному взаимодействию.

Константин Межонов пожелал депутатам успехов, слаженной, эффективной работы и выразил уверенность, что общими усилиями органов государственной власти и местного самоуправления город будет двигаться большими шагами к тем целям, которые поставило руководство страны перед Владивостоком.

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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