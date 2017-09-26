Двухтысячелетний Чаочжоу попросился в побратимы

Представительная делегация китайского города Чаочжоу, которую возглавляет его вице-мэр Чжан Чуньшен, посетила с рабочим визитом администрацию Владивостока.

В столицу Приморья прибыли заместитель главы секретариата народного правительства Чаочжоу Хуан Цинмин, директор управленческого комитета зоны экономического развития городского порта Хуан Юнцюнь, директор ассоциации производителей ювелирных украшений Чжан Сюнфан, а также ряд ведущих специалистов мэрии.

Делегацию встречали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Еременко и директор МКУ «Центр развития предпринимательства города Владивостока» Елена Новгородова.

Алексей Кушнир приветствовал гостей, впервые посетивших Владивосток, и отметил, что у нашего города сложились многолетние результативные отношения с городами северо-востока Китая, но при этом – с открытием в столице Приморья генерального консульства КНР – принято совместное решение о расширении контактов и с другими ее регионами, особенно южными. В этой связи визит во Владивосток делегации Чаочжоу – города с почти трехмиллионным населением из юго-западной провинции Гуандун весьма актуален и имеет большие перспективы на развитие сотрудничества. А новый статус Владивостока в качестве свободного порта и острова Русского как территории опережающего развития дают для этого мощный импульс.

Чжан Чуньшен, со своей стороны, познакомил с более чем 2000-летней историей своего города и с направлениями его современного развития. Он предложил обсудить возможность заключения между Чаочжоу и Владивостоком договора о дружеских и побратимских отношениях. Его предложение было с пониманием встречено представителями администрации столицы Приморья. Решено согласовать его с руководителями обоих городов.

Участники рабочей встречи активно обсудили возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях предпринимательства, туризма, культуры.