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Михаил Державин: Моя реальность интереснее, чем фантазия

Знаменитый артист написал книгу, в которой рассказал необыкновенные истории из своей жизни

Презентация книги Михаила Державина «Я везучий» прошла без участия автора. К сожалению, Михаил Михайлович из-за проблем со здоровьем лично приехать представить свое первое бумажное произведение не смог. Но прислал вместо себя настоящий звездный десант: супругу Роксану Бабаян, дочь Марию, верного друга Александра Ширвиндта, композитора Владимира Матецкого, актеров Театра Сатиры, где он служит. И они рассказали о Державине, вспомнив немало интересных событий из жизни, которые не вошли в книгу.

Верный друг

Когда мы видим Михаила Державина, всегда ищем глазами: где-то рядом обязательно должен быть Александр Ширвиндт, его неразлучный друг. На презентации Александр Анатольевич признался, что дружат они уже больше 70 лет.

– А если точнее, то 71. Представляете, какая дата? – сказал Ширвиндт. – Я помню, как ходил к нему в гости пешком. От Никитских ворот шел до улицы Вахтангова (сейчас она называется Большой Николопесковский переулок. – Прим. автора). Шел по Скатертному переулку, потом по Столовому, выходил на Хлебный, пересекал Поварскую улицу и шел через Собачью площадку к другу. За время дружбы мы с ним ни разу не ссорились. Ужас в том, что с Михаилом Державиным невозможно поссориться. Он антиконфликтный человек. Это идет от того, что он мудрый, потом – трусливый, потом – просто понимает, что всякий конфликт, как и революция, чреват усугублением ситуации. Вот и все.

Александр Ширвиндт вспомнил и несколько интересных историй, связанных со своим другом.

– Мою фамилию всегда как-то склоняли, неправильно называли, и я уже привык к этому, – продолжает Александр Анатольевич. – Но был у нас один особый случай. Произошло это во время афганских событий. Страшное время. Ташкент, палаточный госпиталь для раненых. И в большой палатке, которая была и столовой, и клубом, проходил наш творческий вечер. Мы приезжали всех подбодрить. И там на афише было написано: «У нас в гостях артисты Театра эстрады Дарвин и Ровинглодт». У меня даже эта афиша сохранилась. То, что я Ровинглодт, естественно. Но почему Мишка – Дарвин, мы так и не поняли…

Или еще история. В Хайфе мы идем после концерта, к нам подходит милая дама и говорит: «Михал Михалыч, скажите честно: вы случайно не еврей? Нет? А почему? Вы же такой вежливый!»…

Все истории на тему «Державин – Ширвиндт» наполнены их фирменным юмором.

– В не такие далекие времена у нас с Мишей был поклонник таланта – директор ЦУМа по фамилии Метелкин, – вспоминал Ширвиндт. – Замечательный парень. Когда ничего нигде не было, он нам позвонил и говорит: «Пришли бляйзеры. Красные такие, кирпичные». Мы ринулись в магазин. И нам вынули два таких «бляйзера». И через три дня мы пошли в «Президент-отель», который только-только построили, в ресторан. А там все официанты в таких пиджаках! Для них и привезли. Мы оттуда бежали в одних рубашках…

Любовь всей жизни

Вспомнил Александр Ширвиндт и о своей первой встрече с Роксаной Бабаян, супругой Михаила Державина. Тот привел свою невесту на смотрины к другу в театр и услышал вердикт: «Девушка хорошая – надо брать!»

– Хотя мы совершенно не надеялись, что такая шикарная, талантливая, самодостаточная дама станет эталонной женой, – с улыбкой вспоминает Александр Анатольевич.

Роксана Бабаян в браке с Михаилом Державиным уже 37 лет. Она тоже сделала в этот день немало признаний.

– При всех трудностях, и перипетиях, и потерях, и разных коллизиях наша жизнь счастливая! – сказала Роксана Рубеновна. – А какие у нас были замечательные творческие концерты! Сколько мы смеялись, сколько было и есть радостной интонации, любви. А наш уникальный вояж в Ереван после страшной трагедии… Мы поехали, провели благотворительный концерт. В самом Ереване на улицах к нам подходили незнакомые люди и говорили Михаилу: «Ты наш армянский зять». Это такая важная страница истории нашей семьи. Ведь наша жизнь состоит из эмоций, из того, что мы несем, что сами привносим в эту жизнь. И конечно, самое ценное – это любовь к ближним, к родственникам, к друзьям. Для нас это залог продолжения позитивной интонации в жизни. Я никогда не слышала от Миши чего-то негативного. В трудные моменты он всегда говорит: «Это пройдет!» И это действительно проходит...

Фантастическая реальность

Если уж быть до конца справедливыми, Михаил Державин все же присутствовал на презентации, правда, виртуально: он прислал небольшое видеообращение.

– Говорят, чтобы написать мемуары, надо обладать незаурядной долей фантазии, – говорил с экрана новоиспеченный писатель. – Безусловно, это мнение родилось не на пустом месте. Многие истории часто пишут те, кому и вспоминать толком нечего, а издаться хочется. Вот тут и приходит на помощь фантазия. Но смею вас уверить, что история моей жизни, служение театру, встречи и знакомства с очень интересными и знаковыми людьми нашей страны – все это не требует от меня даже маленькой доли фантазии. Зачем было что-то придумывать, домысливать, если то, что было в реальности, намного интереснее и увлекательнее… Если честно, я никогда не думал писать мемуары. Я артист, и все, что хотел сказать людям, сказал своими многочисленными ролями в театре, в кино, на эстраде. По сути, это и есть мои воспоминания. Но я – не без помощи супруги и близких друзей – понял, что у меня осталось еще много чего недосказанного, особенно в деталях, которые могут быть интересными всем… 

Автор : Яна НЕВСКАЯ (ИА «Столица»)

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