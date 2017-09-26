Мать слишком поздно прозрела, а еще крепко спала... Пока муж насиловал их дочь

12 лет мужчина развращал и насиловал свою дочь, угрожая убить, если она расскажет кому-нибудь об их тайне.

По данным Следственного комитета РФ, в 2015 году зафиксирован рост количества изнасилований несовершеннолетних на 2 %, а фактов сексуального насилия – на 13 %. При этом из 11816 расследованных посягательств на половую неприкосновенность детей каждое восьмое совершено членами семьи, каждое третье – знакомыми, шесть – опекунами. За первую половину 2016 года на таких лиц приходится 51 % сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Остальные – на совести «случайных сексуально озабоченных прохожих».

Если оглянуться назад, то налицо угрожающая тенденция: с 2012 по 2015 год число преступлений против половой неприкосновенности детей в России увеличилось на 38 %, или с 8,8 тысячи до 12,2 тысячи. Каждая вторая жертва изнасилования – ребенок до 14 лет.

Вы не знаете его истинное лицо

Статистика жуткая. И нет гарантии, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Более того, правоохранительные органы считают, что эти страшные цифры не отражают реальность: потерпевшие зачастую замалчивают случившееся из-за стыда и страха перед взрослыми. Кроме того, вступая в сексуальные отношения с детьми, насильники, если они не психически больные, тщательно скрывают следы своего злодеяния, понимая, что в случае раскрытия преступления наказания не миновать, а это от 4 до 20 лет «отдыха» в колонии строгого режима. Срок отбытия заключения зависит от возраста жертвы педофила, а также других обстоятельств…

Изнасилование Елены Тополевой* не выходит за рамки канонов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Девушка – жертва сексуального домогательства отца.

Нормальному человеку в это трудно поверить, но тому доказательство документы уголовного дела: мужчина, будучи в полном здравии и ясном уме, 12 лет развращал и насиловал родную дочь. Даже когда супруга находилась дома.

По словам руководителя следственного отдела по городу Артему Сергея Степанова, раскрыть инцест помогла ссора между потерпевшей и ее старшей сестрой Светланой (дочерью матери от первого брака), которая жила с семьей в Хабаровске.

Поссорились сестры в конце декабря прошлого года. Елена на тот момент училась в хабаровском техникуме и жила в общежитии. Светлана попросила ее посидеть с ребенком пару часов, пока она с мужем сходит в гости к подруге. Мол, приходи, какая тебе разница, где готовится к экзаменам, в общаге или у нее дома. Девушка отказалась, у нее были другие планы на вечер. Светлана попросила настойчивее:

– Я старше и отвечаю за тебя, пока нет рядом родителей. Ты должна меня слушаться!

Елена снова уперлась:

– Я уже взрослая, и у меня свои дела. Ваши проблемы решайте сами.

Старшая сестра разозлилась, стала отчитывать Елену, сравнивая ее несносный характер со скандальным характером отчима:

– Яблоко от яблони недалеко падает. Воспитал такого же твердолобого тирана, как сам, на горе маме.

– А ты меня с отцом не сравнивай, – дерзко парировала Елена. – Ты ничего о нем не знаешь! Он совсем не такой, каким хочет казаться.

– Это ты о нем ничего не знаешь, – машинально ответила Светлана. И вдруг поняла, что младшая, которую она очень любила, что-то недоговаривает. И, кажется, она догадалась что… Ведь отчим приставал и к ней с гнусными предложениями, когда она еще училась в 5-м классе. Девочка тогда пригрозила, что расскажет об этом маме. В тот же день, получив от ворот поворот, озлобленный Тополев напился и избил жену на глазах дочери. Поводом для скандала стал слишком крупно нарезанный к ужину хлеб...

Слово за слово, и Лена, обливаясь слезами, рассказала, как отец, когда ей было всего 4 года, неоднократно ложился рядом с ней на диван и приставал (не будем писать подробности, это слишком гнусно. – Прим. авт.). «Я тогда была маленькой и не осознавала, что отец делает со мной. Физического насилия он тогда не совершал. И таких случаев было очень много», – это цитата из показаний потерпевшей Тополевой Елены. Девушка (на момент опроса ей было 16 лет) не исключает, что подобные развратные действия отец совершал с ней и ранее. В 4 года она научилась читать, отчего и запомнила эти неприятные моменты своего младенчества.

Чуть позже сексуально озабоченный папаша, насмотревшись порнографии, в том числе детской, на сайтах в Интернете, заставлял дочь заниматься с ним извращенным сексом. Девочка не противилась: она вместе с папой смотрела на компьютере фильмы «для взрослых», поэтому считала, что именно такими должны быть отношения между мужчинами и женщинами.

…На следующее утро после признания Елены старшая сестра отвела девушку в управление Следственного комитета РФ по городу Хабаровску. Еще через день гражданин Тополев Анатолий Викторович, 1973 года рождения, был задержан сотрудниками полиции по месту жительства, в городе Артеме.

Чего ему не хватало?

Задержание не стало для насильника неожиданностью, будто бы он его ждал. Жил и боялся разоблачения. Тополев знал, как встречают на зоне оказавшихся на скамье подсудимых по «неавторитетной» статье УК. Поэтому, желая хоть как-то облегчить свою участь, охотно пошел на контакт со следствием и дал признательные показания.

Задержание Тополева шокировало его супругу. Выслушав рассказ младшей дочери и сопоставив некоторые моменты совместной жизни с мужем, доселе ей непонятные, женщина вдруг прозрела и многое поняла. Галина Васильевна вспомнила, как однажды ночью она застала мужа на коленях около кроватки трехлетней Леночки. Анатолий был голый, с фонариком в руке. Увидев жену, вскочил и, ничего не объясняя, пошел спать. Она запомнила испуг на его лице…

Когда Тополевы перебрались из Владивостока в Артем, где купили небольшой дом в ипотеку, Анатолий построил на подворье баню. Куда частенько отправлял ночевать дочь под предлогом, что в доме тесно, а ему хочется побыть с женой наедине. На самом деле, по его признанию, он специально выстроил баню, чтобы в ней насиловать ребенка, когда жена спит. И чтобы подглядывать через окно за подружками Леночки, которые приходили к ним мыться.

– Мы расписались, когда у меня была пятилетняя дочь от первого брака. Анатолий сказал, что любит детей и будет воспитывать Свету, как родную дочь. Довоспитывался, нелюдь! Я и сейчас не могу представить, что он по ночам ходил к дочери, когда я спала. Ведь я ничего не слышала, потому что сплю крепко. И чего ему не хватало? Секс у нас был каждое утро, в этом я ему не отказывала. Знала, что у него была женщина на стороне. Но я ему об этом не говорила, боялась, что изобьет. Он мог вспылить по любому поводу, особенно в нетрезвом состоянии. Чуть что не так – сразу в крик и бить посуду, – рассказала следователю Галина Васильевна.

Тополев избивал жену регулярно, до крови, до синяков, на глазах у дочерей. Будто вымещал на ней злобу за свою неудавшуюся, как он считал, жизнь. Выросший без отца, с грехом пополам закончив 8 классов со справкой, до призыва на срочную службу он трудился на стройках разнорабочим. Армия мозги не вправила. Отслужив, он менял места работы едва ли не каждые полгода, нигде не приживаясь из-за своей скандальной натуры. К женщинам Тополев относился с пренебрежением, считая себя королем, а представителей слабого пола – расходным материалом.

В октябре 2015 года после очередной ссоры с женой Тополев взял женщину на руки, высоко поднял и со всей силы бросил на пол. Через два дня рентген показал, что дикие боли у нее в спине – свидетельство перелома левой лопатки. Врачам Галина Васильевна сказала, что неудачно упала, и заявления в полицию не писала. Она трижды уходила от супруга-изверга и каждый раз возвращалась, веря Тополеву, что «больше это не повторится».

Из показаний подозреваемого Тополева Анатолия:

«Первый раз это случилось, кажется, в 2003 или в 2004 году. Я точно не помню ни месяц, ни дату, ни день недели, но супруги в тот момент не было дома. Я лежал на кровати, когда ко мне подошла Леночка и прилегла рядом. Я погладил ее чисто по-отцовски. И вдруг в моей голове что-то «перемкнуло», я стал возбуждаться от прикосновений… Какого-либо насилия по отношению к Леночке я тогда не применял. Я ее очень люблю».

В декабре 2010 года, когда дочери исполнилось 10 лет, отец впервые ее изнасиловал. Девочке было больно, но она молчала. Она боялась Тополева: он обещал убить ее и маму, если она кому-нибудь расскажет об их тайне. Инцест продолжался еще 6 лет, два раза в неделю, до тех пор, пока Елена не уехала в Хабаровск учиться.

– Ничего подобного на моей памяти не было. Были случаи, когда сожители насиловали детей своих сожительниц, когда жертвами насильников становились приемные дети. Но здесь отец на протяжении 12 лет растлевал и насиловал собственную дочь. Нормальному человеку поступок насильника понять невозможно, – говорит руководитель следственного отдела по городу Артему Сергей Степанов.

Следствие по данному уголовному делу продолжалось почти пять месяцев. По словам Сергея Витальевича, в раскрытии данного преступления не было трудностей. Доказательная база выстраивалась на признательных показаниях отца-насильника, на показаниях потерпевшей, ее сестры, а также на косвенных показаниях ее матери. Плюс анализ ситуации в семье обвиняемого. Прокурор, согласившись с выводами следствия, направил дело в суд.

Правда, на суде Тополев отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников полиции. Заседание суда состоится в начале октября. Прокурор просит для обвиняемого 15 лет.

P.S. Этой истории могло бы не быть, если бы не мать девочек. Старшая дочь все-таки рассказала ей о приставаниях отчима. Татьяна тогда обратилась в милицию. Но узнав, что мужу могут дать всего лишь два года за «домашнее хулиганство», испугалась: вернется и убьет. И она забрала заявление…

* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены

Автор благодарит за помощь в подготовке публикации старшего помощника руководителя СУ СК России по Приморскому краю подполковника юстиции Аврору Римскую.