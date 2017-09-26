Листья желтые над дачами кружатся

Есть ли смысл обрабатывать почву осенью какими-то препаратами? Не устарела ли рекомендация белить на зиму плодовые деревья? И еще один вопрос: какие современные укрывные материалы вы можете порекомендовать для защиты хвойных растений от солнечных ожогов? Антон СИДОРОВ, дачник

Специалисты рекомендуют в конце листопада (у разных культур его сроки разные), когда 70–80 процентов листвы уже упадет на землю, опавшую листву и почву в приствольном круге обработать 5-процентным раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Для повышения устойчивости сада к болезням используют иммуноцитофит и аналогичные новые препараты. Этим же раствором для сокращения зимующего запаса парши и улучшения формирования плодовых почек советуют в начале листопада опрыскивать кроны деревьев. А против парши и монилиоза 1 раз в 3 года полезно опрыскивать кроны деревьев 5–7-процентным раствором железного купороса.

Не забывайте сделать в эти сроки обрезку поврежденных и пораженных вредителями веток, очистить штамбы и скелетные ветки от старой коры, обработав срезы садовой пастой «Ранет», или битумным лаком, или масляной краской.

Да, побелку тоже никто не отменял. Но нанесенная с осени известь обычно теряет свои защитные свойства к весне. Поэтому эту процедуру необходимо повторить в начале марта. Некоторые производители садовой побелки добавляют к извести клеящие добавки и медный купорос. Если в магазине вам встретится такой состав, то это будет лучшим вариантом. Можно с осени штамбы и скелетные ветви деревьев обмотать каким-то материалом. Тогда весной нужно будет только проверить целостность обмотки.

Вот, например, как рассказывает о своих осенних работах наш постоянный консультант Елена Павлова:

– Внимательно осматриваю каждое дерево, чтобы не было сухих и больных веток. За этим я слежу все лето, и их к осени обычно нет. А вот кору нужно зачистить, замазать раны. Это я делаю с удовольствием, потому что запаслась специальной китайской замазкой и убедилась в ее эффективности.

Теперь деревья можно покрасить. Известку не использую, потому что до весны – самого опасного для деревьев времени, когда солнце нагревает до высоких температур днем кору, а ночью ударяет мороз и делает свое губительное для деревьев дело, она не доживает.

Я покупаю водно-дисперсионную белую краску, добавляю в нее немного купороса, и благодаря этому проверенному средству деревья целый год щеголяют в белоснежных нарядах.

Что касается защиты хвойных растений зимой от солнца, то, как объяснила ландшафтный дизайнер Регина Ким, нетканые материалы с этой целью использовать нельзя! Самым удобным материалом для укрытия вечнозеленых растений на сегодня является притеночная сетка, которая выпускается с разным процентом затенения – от 30 до 100. Лучше использовать сетки с процентом затенения 80 или 100. Можно также пустить в дело мешковину. До замерзания в землю необходимо воткнуть каркас (который защитит ваше хвойное растение от сломов из-за мокрого снега) и на него намотать сетку-притенку.