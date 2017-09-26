Целозия осталась без гребешков

Какие только формы не изобретает природа! Удивляют своим разнообразием разные цветы, в том числе целозия серебристая, нарядный «плюмаж» которой в эту осеннюю пору привлекает особое внимание. Вдобавок перед наступлением холодов ее можно срезать и успешно использовать в качестве сухоцветов во флористических композициях.

Целозия больше известна как петушиный гребешок. Хотя это название подходит лишь для одной из форм растения – гребенчатой. Не менее популярна у цветоводов и другая разновидность – целозия перистая с соцветиями в виде метелок. Большое преимущество обеих разновидностей – в длительных сроках цветения. Из однолетников они расцветают одними из первых и не сдают своих позиций на клумбах до самых морозов. Чтобы растение цвело подольше и показало себя во всей красе, рекомендуется выращивать его из рассады.

Оригинальные гребешки желтого и малинового цвета очаровали дачницу Анну Рыльченко (садоводческое товарищество «Волна-2»). Используя их в сочетании, она cоставляет эффектные композиции.

– Более популярны бордюрные сорта целозии, впрочем, как и других цветочных культур, – рассказала Наталья Лапина, руководитель группы селекции и семеноводства цветочных культур Приморской овощной опытной станции. – Если раньше это было прихотью озеленителей, то теперь и у цветоводов-частников такие же предпочтения. Понять это можно: низкорослые растения более устойчивы к ветрам и дождям. Цветовая гамма как гребенчатой, так и перистой формы растения разнообразная.