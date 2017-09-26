Близнецы Альфа и Бэтта

В прошлом выпуске рубрики «Календарь дачника» (см. газету «Владивосток» за 20 сентября 2017 г.) мы начали рассказывать о садоводческом туре, организованном клубом виноградарей и виноделом Владивостока в провинцию Цзилинь. Гости не только побывали в уникальных яблочном и грушевом садах и убедились, что яблоки могут весить до килограмма, старые грушевые деревья способны давать богатый урожай, но и могли оценить разный подход соседей к возделыванию винных и столовых сортов винограда.

– Неужели наша Альфа? Очень похоже, что это так. И по внешнему виду гроздей, и по вкусу винограда, – гадали гости в большом винограднике, расположенном в окрестностях Хуньчуня.

Но оказалось, что это близнец распространенного в Приморье североамериканского сорта Альфа (она так прижилась у нас в крае, что многие считают этот виноград приморским) – Бэтта. Он, как и Альфа, широко распространен в северных провинциях Китая, используется в качестве подвоя, выращивается на вино.

– Виноградник очень большой, и нам показалось, что не очень ухоженный, – поделились своим мнением участники поездки. – Однако потом мы поняли, что хозяин его делает ставку на низкую себестоимость получения урожая и выращивает виноград практически в естественных условиях. Сделаны лишь примитивные шпалеры, через которые перекидываются лозы, да с помощью техники ведется прополка междурядий. Виноград не снимается на зиму, не укрывается, почти не обрезается. Но нельзя было не отметить, что урожай богатым не назовешь. А будь хороший уход, то, может быть, и отдача была больше?

Как заверил хозяин виноградника, никаких обработок в винограднике не делается – таково условие виноделов, скупающих ягоду для производства вина. Иначе они откажутся от сырья.

Хозяева винного завода подтвердили, что выставляют подобные требования, когда мы побывали на расположенном в районе Хуньчуня предприятии. По случаю приезда гостей была специально организована дегустация выпускаемой здесь продукции, и у нас появилась возможность оценить качество разных типов вина как из винограда, так и из другой плодово-ягодной продукции. Какое-то из них понравилось, какое-то нет. Но в чем однозначно сомневаться не приходится, так это в том, что китайские виноделы рано или поздно научатся делать напитки не хуже, чем французы или испанцы. На заводе, который успешно наращивает производство вина, для этого есть все предпосылки, и мы в этом убедились.

В числе участников садоводческого тура были не только садоводы-любители, ограничивающиеся садом на 5–10 сотках. У кого-то есть планы замахнуться на гектар, воспользовавшись федеральной программой, и выращивать на нем виноград и делать вино. Пример китайских фермеров и общение в ходе поездки с опытными виноградарями добавило смельчакам оптимизма.