Тигров больше, чем в природе

На улицы города вышел целый армейский корпус защитников краснокнижного хищника

Раз в году усатых-полосатых никто не боится, а они всем улыбаются

Масштабным выдался праздник «День тигра – 2017», на этот раз его отмечали два выходных дня подряд. Похоже, скоро придется выделять под торжества целую неделю – так много желающих принять в них участие.

По традиции первыми начали справлять полосатый праздник самые маленькие его участники. В честь четвертой годовщины открытия бронзовой композиции «Тигрята» школьники Владивостока устроили гала-концерт с конкурсами и дефиле, организатором выступила администрация Владивостока.

– Бронзовые тигрята пользуются такой огромной популярностью, что около них все участники праздника просто не поместились бы, поэтому выступления перенесли в амфитеатр Спортивной Гавани, – пояснила Мария Хасанова, главный специалист управления по делам молодежи администрации города. – В детском празднике приняло участие множество творческих коллективов, а также были представлены коллекции детской одежды «Экомода», созданные руками владивостокских школьников. На суд жюри было представлено 120 авторских работ.

В финал конкурса экомодельеров вышло лишь девять команд, которые под аплодисменты зрителей устроили модный показ. Победителями в младшей и средней возрастных группах стали воспитанники муниципального детско-юношеского центра имени Баневура с коллекцией «Этикетки» и «Вкусный завтрак», среди ребят постарше вперед вырвалась школа № 9 с костюмами «Насекомые нам незнакомые».

– В проекте участвуем второй год, сами создали в своем 9 «А» инициативную группу, члены которой придумали эскизы к костюмам и разработали хореографию, – рассказала победительница конкурса Лиза Усманова. – Специально оставались после уроков, чтобы репетировать и шить. Старались, чтобы ни один из костюмов не походил на другой. На победу надеялись, но не были уверены, что займем первое место, поэтому, конечно, мы все очень счастливы, что наш труд получил такую высокую оценку. И зрители нам громче всех хлопали.

Не селфи единым

А пока школьники умиляли зрителей декламированием стихов, вокальными и танцевальными номерами, над амфитеатром развернулись локальные развлекательные площадки. Здесь можно было порисовать на асфальте, вылепить из глины фигурки тигров, сложить оригами в виде головы полосатого хищника и сплести нитяные фенечки, очень похожие на тигриные хвосты.

– Лепить из глины было не очень сложно, потому что детям помогали волонтеры, так что практически все юные скульпторы справились с заданием и унесли на память фигурки маленьких тигрят, – рассказала волонтер из 74-й школы Владивостока Злата Полева. – Глина полимерная быстро застывает, после чего фигурку можно будет раскрасить. В таком виде она обычно дольше хранится.

Зрители остались довольны мини-праздником, устроенным администрацией города, и еще долго по набережной разгуливали юные приморцы, фотографируясь с тигриными атрибутами в руках.

Бегом за тигров

Еще одним массовым субботним мероприятием, посвященным Дню тигра, стал второй городской марафон «Мосты Владивостока», маршрут которого проходил по живописным местам острова Русского, через оба знаковых моста краевой столицы, мимо других достопримечательностей и заканчивался на центральной площади города.

– В этом году география участников очень сильно расширилась, к нам приехали марафонцы не только из стран АТР, но и из Европы, – уточнила Александрина Кучина, продюсер бегового проекта. – Марафон не только спортивное мероприятие, но и в первую очередь объект событийного туризма, который привлекает во Владивосток новых людей и инвестиции.

Оранжевая река

Кульминацией праздника стало грандиозное карнавальное шествие, в котором приняло 18 тысяч жителей и гостей города. Креативный подход участников колонн вызывал улыбки сотен зрителей, выстроившихся вдоль Океанского проспекта, чтобы полюбоваться оранжево-полосатым потоком. Демонстранты сами наряжались в костюмы тигров и надевали их на домашних любимцев. Колонна малышей в колясках также была оформлена в цвета амурского хищника. Впервые кроме оркестра барабанщиков наигрывали мелодии гитаристы, отчаянно пытавшиеся одновременно держать строй. Самой яркой и организованной колонной шествия среди общеобразовательных учреждений Владивостока стала команда муниципальной школы № 22.

– Мы долго думали над общей идеей нашей колонны, чем порадовать зрителей, ведь за все 18 лет участия в карнавале нам лишь единожды удалось победить. И в этот раз решили заявить о семейных традициях, – рассказала заместитель директора школы № 22 по воспитательной работе Наталья Шевченко. – Образ, который мы создали в колонне: человеческая семья сохраняет тигриную. И тем самым хотели подчеркнуть, что праздник может сплотить семью и сделать ее крепче. От шествия остались самые яркие впечатления: такой рыжей толпы наверняка не увидишь больше ни в одном городе России. Вокруг все веселые, а на центральной площади города разлилось море позитива и улыбок.

В официальной части праздника приняли участие руководители краевой власти, Законодательного собрания, Думы Владивостока и администрации города. Выступивший перед собравшимися исполняющий обязанности главы города Константин Межонов отметил, что День тигра шагнул далеко за пределы Владивостока, теперь его отмечают не только в России, но и в других странах.

– Наш Владивосток – уникальный город. У нас интересное географическое расположение, особенный рельеф, море, великолепная природа, – отметил Константин Межонов. – Амурского тигра по праву можно считать первым жителем Приморского края и нашего города. Поэтому Владивосток украшают Тигровая сопка, Тигровая улица, памятники, посвященные этой грациозной кошке. Кроме того, тигры есть на гербах города и края. День тигра – это добрый праздник, объединяющий всех горожан от мала до велика. Жители Владивостока участвуют в Дне тигра семьями, они готовятся к этому празднику. Также мероприятие несет экологическое направление: мы хотим, чтобы подрастающее поколение бережно относилось к природе.

После праздничного шествия на центральной площади развернулись локальные площадки. Для гостей праздника организаторы – администрация Владивостока и АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» – подготовили мастер-классы, презентации и творческие задания, экологические выставки, розыгрыши призов и многое другое. Все желающие смогли сделать себе «тигриный» макияж. Яркой страницей праздника стал танцевальный флешмоб.

Завершилось празднование Дня тигра – 2017 на центральной площади Владивостока ярким концертом. Жителей и гостей приморской столицы с главной сцены поздравили как местные исполнители – группы «Листья травы» и Starcardigan, так и специально приглашенный гость – знаменитая российская рок-группа «Би-2».