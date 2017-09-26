Почему дачники стали садоводами

Как новый закон изменил их жизнь

Согласно новому Федеральному закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…» в Российской Федерации будут упразднены дачные товарищества. Вместо них появятся два других товарищества — огородническое и садоводческое. После вступления в силу Федерального закона регистрация в других формах станет невозможной.

Садовод должен исполнять решения, принятые председателем и правлением товарищества

Неоплаченные взносы можно взыскивать через суд

Чем же эти два товарищества отличаются друг от друга? Цитируем документ: «Садоводческий земельный участок предназначен для отдыха граждан и/или выращивания сельскохозяйственных культур для собственного потребления с правом возведения садового и жилого домов, гаражей и хозяйственных построек.

В то же время огороднический земельный участок предназначен для отдыха его владельцев и/или выращивания сельхозкультур для собственных нужд с правом строительства хозяйственных построек, которые не являются объектами недвижимости. Это значит, что теперь на садоводческих участках разрешается строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических – только хозпостройки».

Помимо возможности иметь вместо дачи жилой дом новый закон вносит еще ряд изменений в дачную, вернее уже в садоводческую (ну или огородническую), деятельность россиян.

О тех нововведениях, с которыми придется столкнуться рядовым российским садоводам, рассказал «В» заместитель председателя совета общественной организации «Союз садоводов города Владивостока» Сергей Морозов.

О вертикали власти

Новый закон более детально прописал принцип голосующего большинства. Для того чтобы решение было принято, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 2/3 членов товарищества. Каких членов? Тех, кто присутствовал на собрании, или же тех, кто в принципе является членом этого самого товарищества? Прежнее законодательство таких деталей не уточняло. Теперь это упущение исправлено: например, чтобы принять или исключить очередного члена товарищества, необходимо чтобы «за» проголосовало 2/3 этого коллектива.

Новый закон расширил полномочия председателя товарищества. В документе так и сказано: садовод должен исполнять решения, принятые председателем и правлением товарищества в рамках полномочий. Для сравнения: прежнее законодательство обязывало дачника (садовода, огородника – без разницы) исполнять требования устава и постановление правления.

– Я считаю, что это дополнение абсолютно к месту, – комментирует измененное законодательство Сергей Морозов. – В конце концов, председатель – это не директор компании, не владелец земельного участка, на котором дачники работают. Это человек, которого товарищество обременило властью. Выбрало, чтобы он выполнял требования большинства.

Увеличили минимальный срок правления председателя с двух до пяти лет.

– И это тоже правильно. Судите сами: первый год новый председатель только входит в курс дел. Еще полгода будет потрачено на инвентаризацию имущества товарищества. И все: пришло время переизбираться. И не факт, что переизберут его на следующий срок, – люди-то еще не видят результатов его работы. А вот когда в запасе есть пять лет, то можно смело планировать свою работу…

Изменился принцип избрания председателя. Если раньше он избирался из членов правления, то сейчас любой член товарищества может баллотироваться на этот пост.

– А эта правка, на мой взгляд, не очень удачная, – уверен Морозов. – По моему глубокому убеждению, если вы хотите стать председателем, сначала войдите в правление, научитесь чему-нибудь. Наберитесь опыта. Ведь кто такой председатель? Это строитель, это кадастровый инженер, это бухгалтер, электрик, дорожник. Необязательно знать все нюансы профессии, но специфику работы ты понимать должен. Если ночью в товариществе отключат свет, кому люди звонят? Председателю. Участки затопило? Опять-таки с жалобами обращаются к председателю. Сосед построил туалет слишком близко к вашему дому, не выдерживая норм СанПина, – председатель должен знать, как решить проблему.

В новом законе прописана необходимость предоставления председателю персональных данных о владельце участка.

– Дословно: «…председатель обязан заниматься обработкой персональных данных, член товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра члена садоводчества. И своевременно информировать председателя или членов правления товарищества об их изменениях». Вроде бы очевидные, логичные требования, но многие отказывались предоставлять данные о себе: телефон, свой городской адрес, ссылаясь на закон о защите персональных данных, – поясняет Сергей Морозов. – И председателю приходилось тратить общественные деньги, чтобы заказывать выписку о регистрации. Зачем мне их адреса? Необходимо уведомлять о проведении общего собрания, об иных каких-то мероприятиях. Да мало ли что может случиться?.. Например, кто-то из владельцев участков собаку оставил, закрыл на даче, а она воет по ночам, людям спать не дает…

Еще одно полезное дополнение: теперь уведомления о проведении общих собраний мы имеем право отправлять на электронную почту.

Задачка для председателя

В новом законе более детально прописано, что такое взносы – членские и целевые и каким образом, в каком размере должны платить взносы члены товарищества и индивидуалы, а также на что должны тратиться членские и целевые взносы.

Членские взносы необходимо будет уплачивать раз в год. Они пойдут на приобретение и содержание имущества общего пользования, на них будут строиться и ремонтироваться объекты капитального строительства на общем участке. Также за счет членских взносов оплачиваются услуги и работы по управлению общим хозяйством садоводческого или огороднического товарищества.

Целевые взносы будут направляться на реализацию тех решений, которые принимаются общим собранием членов товарищества. Уплачивать взносы обязаны будут даже граждане, не являющиеся членами товарищества, но пользующиеся его услугами и инфраструктурой – водоемами, дорогами и шлагбаумами. Неоплаченные взносы по новому дачному закону можно будет взыскивать через суд.

– Раньше, чтобы избавить себя от оплаты членских взносов, люди писали заявление с просьбой исключить их из товариществ: «Мы не должны оплачивать те услуги, которыми не пользуемся!», – рассказывает Сергей Морозов. – Например, гражданин утверждает, что он не выкидывает мусор. Проверить этот факт затруднительно – не организовывать же ради одного человека наблюдение за мусоркой. А просто его заявление, согласитесь, не является основанием для освобождения его от обязательных платежей. Новый закон разрешает и эту проблему: решением общего собрания мы можем определить индивидуально какие-то послабления. Например, если это бабушка-пенсионерка, мы можем уменьшить размер ее членских взносов на ту сумму, которую определит общее собрание.

Кроме того, размеры взносов могут отличаться в зависимости от размера садового или огородного участка.

– Например, на одной стороне дороги размещены пять участков, на другой – один, но по размеру равный пяти. Сколько должен платить за эксплуатацию дороги владелец большого участка? – задается вопросом Морозов. – У него свои аргументы: я по этому участку гоняю одну машину, а мои соседи напротив – пять. И тем не менее взнос высчитывается не с количества машин, а с участка обслуживания, то есть рассчитывается в соответствии с площадью вашего земельного надела. И если ты взял себе земли в пять раз больше, чем у соседей, то и рассчитывай свои силы и свои финансовые возможности. Я это называю «налог на богатство».

Защита в безнале

Немаловажным обновлением является и то, что с 1 января 2019 года взносы не будут собирать, как прежде, наличными. Дачники начнут получать такие же квитанции, какими оплачивают городские квартиры, а взносы будут зачислять на банковский счет, который должно будет открыть товарищество. Сделано это для предупреждения злоупотреблений.

– Эта поправка вызвала у людей недовольство прежде всего потому, что ведение счета само по себе стоит денег. В таком случае я напоминаю нашим садоводам о частых случаях воровства, когда председатели или казначеи присваивали себе довольно крупные суммы денег или их просто банально обворовывали. Да, за обслуживание счета придется заплатить банку. В среднем от 1000 до 1500 рублей независимо от срока введения счета и от количества денег на нем. Но эти 1500 рублей (максимум) сохранят ваши же деньги, – уверяет Морозов.

Вывод наличных денег из оборота коснется не только садоводческих, огороднических товариществ. С этим же нововведением столкнутся и управляющие организации, ТСЖ например. Так что придется привыкать к тому, что все платежи придется вести по безналу. Покупаете вы щебенку для дорожных работ или нанимаете работников, чтобы они вам этой щебенкой дорогу выровняли…

До сих пор председатели не обязаны были предоставлять никаких отчетных документов, поэтому, на какую сумму он купил ту же щебенку, знает лишь он. Например, потратил три тысячи, а отчитался за пять… Когда же товарищества перейдут на безналичный расчет, все денежные потоки будут видны. Так что польза для товариществ очевидна, да и для председателя – таким образом он себя просто страхует от многих неприятностей. Бывают случаи, когда в результате конфликтов садоводы пишут на председателя заявление, например, в налоговую, за которым, естественно, следуют проверки. И чем больше у председателя документов на выполнение определенного вида работ, тем спокойней он себя чувствует. Да и просто удобно проводить платеж по безналу – хоть дома с компьютера, хоть в дороге со смартфона…

Закон прописывает и карательные меры, например, штрафы за невыполнение своих обязанностей, если не платит гражданин взносы, не ухаживает за своим участком. Каким образом мы выясняем, что гражданин не ухаживает за участком? Если соседи жалуются, что сорняки с его грядок перебираются на их землю, то это уже основание. Участок должен быть обработан. А то, что в той или иной степени не прописано в законе, дополняет устав товарищества. Наш, например, обязует каждого землевладельца минимум два раза в месяц выкашивать траву на своем участке.

Причем штрафы – это не конечные санкции. Напрямую в законе прописано, что товарищество уполномочено подавать на нарушителя в суд, если он не выполняет требования, прописанные в законе.