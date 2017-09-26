Турецкий выход

Итоги летнего туристического сезона показали, что россияне уже привыкли к дорогому евро и снова стали активнее ездить отдыхать за рубеж. По данным Пограничной службы РФ, впервые с 2014 года зафиксирован рост выездного турпотока.

Корреспондент портала Банки.ру Ольга Кучерова выяснила, как изменилось туристическое поведение россиян.

В первом полугодии нынешнего года турпоток увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Причем приоритеты путешественников явно изменились – они стали чаще отдыхать дикарями, а не по турпутевке, а также переориентировались на другие направления.

Хитом сезона, безусловно, стала заново открытая россиянами Турция, которая вернулась в список самых посещаемых нашими туристами стран. По данным Погранслужбы РФ, в первом полугодии Турция стремительно поднялась с 19-го места на 1-е. Тунис опустился на пять позиций: с 9-й на 14-ю, потеряв четверть турпотока. Ослабили позиции Испания, Кипр и Греция. По итогам полугодия 2017 года впервые в топ-10 попал Вьетнам, «подросший» на 43,5 %.

Общие итоги сезона (май – август), подведенные российскими страховщиками, показывают рост самостоятельных поездок россиян. Об этом свидетельствует увеличение количества самостоятельно приобретенных полисов страхования выезжающих за рубеж с расширенным страховым покрытием.

– Доля «голых» страховок (то есть тех, которые включают только необходимый, законодательно закрепленный медицинский минимум) составила 36 %, в то время как годом ранее она составляла в структуре наших продаж не менее 50%, – рассказывает генеральный директор страховой компании Максим Пичугин. – Доля страховок с расширенным покрытием и экстремальной составляющей в 2017 году возросла на 44 %.

Также этим летом самыми распространенными рисками, которые россияне дополнительно включали в свой полис выезжающего за рубеж, стали страхование от несчастного случая (рост в 5,3 раза к лету 2016 года), страхование багажа (увеличение в 16,5 раза) и страхование авиаперелета (рост более чем в 6 раз).