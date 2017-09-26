Дачная амнистия сбавляет обороты, а ипотека вырывается вперед

С начала года в Приморье зарегистрировано 189 тыс. прав на объекты недвижимости.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Росреестра, по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество сделок с нежилыми помещениями – 45 тыс. зарегистрированных прав. Чуть меньше чем год назад граждане стали проводить сделок с объектами жилого фонда (-0,5 %) и заметно меньше – с земельными участками (-29 %).

Продолжает сбавлять обороты и «дачная амнистия»: количество принятых заявлений на оформление права собственности в упрощенном порядке за январь–август 2017 года составило 1,138 тыс. заявлений, почти вполовину меньше, чем год назад.

Причем в этом году на 14 % увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке жилых помещений – 8,955 тыс. регистрационных записей. Иная ситуация обстоит с ипотекой нежилых зданий, сооружений и помещений – этот показатель в 2017 году уменьшился на 11 %.

Всего за 8 месяцев работы Росреестром принято более 200 тыс. заявлений на государственную регистрацию, из них 118 тыс. было принято сотрудниками многофункциональных центров «Мои документы» и 6 тыс. было направлено через сайт Росреестра в электронном виде.

Специалисты отмечают, что количество заявлений, принятых в электронном виде, продолжает расти, что свидетельствует о том, что граждане уже в полной мере начинают осваивать преимущества электронного взаимодействия с ведомством. Статистика показывает, что количество заявлений, принятых в электронном виде за январь – август 2017 года, увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.