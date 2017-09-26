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Финансы

Биткоины измеряли чашками кофе

«Урок финансовой грамотности» для старшеклассников прошел во Всероссийском детском центре «Океан». В гости к ребятам приехал председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Он уже седьмой год подряд читает в «Океане» лекции о финансах и здравом отношении к денежным вопросам. Объясняет механизм работы финансовых институтов – банков, брокеров, страховщиков, пенсионщиков. А также рассказывает об искусстве ведения бюджета домохозяйства, о кредитах, ОСАГО и ипотеке. Ну и, конечно же, о новой экономической эре – цифровой. На наших глазах происходит становление новой системы платежей и новых денег – криптовалюты, создаваемой с помощью компьютеров путем решения математических задач.

– В мире на сегодняшний день существует более 2000 видов криптовалют, – поясняет Александр Ивашкин. – Они появились, когда экономика начала искать альтернативу традиционным деньгам, а люди и бизнес утомились от существующей консервативной банковской системы. Граждане оказались готовы к использованию цифровых денег, и те становятся все популярнее среди людей. Банки скованы множеством правил и окружены «заборами», которые, по идее, призваны защищать финансовый рынок от мошенников. Такая сложность и громоздкость вызывает порой раздражение у граждан и предпринимателей. У денег, прошедших путь от ракушек, золотых слитков, бумажек к цифре, своя эволюция. Криптовалюты, несмотря на все подводные камни, становятся той альтернативой, которую искала мировая экономика. Они отличаются от привычных валют тем, что их проще хранить, переносить и делить.

При этом финансист предупредил: пока криптовалюты нельзя назвать полноценными средствами расчетов. И скупать их с целью сохранения на черный день опасно. Надежность биткоинов и криптовалют ничем не обеспечивается, а насколько они долговечны, покажет время. На сегодняшний день это скорее баллы, а не деньги, своего рода эрзац-валюта. И показал на примере ограниченные покупательские способности любого суррогата.

– Перед лекцией зашел в буфет, купил чашку кофе, заплатил 50 рублей. Здесь, в детском центре, в фирменный автомат для чеканки монет закинул 51 рубль. Рублевую монету механизм «преобразил» в жетон «Океан» и выдал ее назад – красивую, с рисунком тигра, а 50 рублей забрал за услугу… Как вы считаете: в буфете дадут за монету «Океан», обошедшуюся мне в 51 рубль, чашку кофе? – обратился банкир к аудитории.

Многие ребята затруднились с ответом, некоторые посчитали, что на стакан с кофе вполне можно рассчитывать. Ведь сумма, в которую обошелся жетон, равна цене на товар…

Александр Ивашкин отметил, что данная ситуация наглядно демонстрирует уровень финансовой грамотности населения. Поэтому так важно понимать, что обращаться с деньгами правильно – это наука. Пусть и несложная, но ее правила необходимо изучать, чтобы разбираться в череде новых сервисов и технологий.

Старшеклассники буквально закидали финансиста вопросами о цифровой экономике, перспективах криптовалют. Организаторам пришлось прервать поток вопросов: «Ребята, ведь скоро ужин!»

Отметим, лекция завершилась не вопросами-ответами, а торжественной частью: представитель детского центра Павел Жадько вручил благодарственное письмо Александру Ивашкину «...за многолетний труд, вклад и поддержку в реализации программ дополнительного образования в ВДЦ «Океан». Председатель Приморского отделения «Финпотребсоюз» Евгений Децик вручил Почетную грамоту Александру Ивашкину и поздравил с юбилейной датой – десятилетием образования Лиги финансовых институтов.

– Для финансового рынка Дальнего Востока нужны грамотные молодые специалисты. Ваши поздравления мотивируют членов лиги и меня на достижения и профессиональное развитие. Среди пяти тысяч ребят, прослушавших наши финансовые ликбезы, никто не попадал и, уверен, не попадет в лапы финансовым мошенникам, – отметил Александр Ивашкин.

Справка «В»

Некоммерческое партнерство «Лига финансовых институтов» работает на рынке с 2007 года. В настоящее время партнерство объединяет финансовые и консалтинговые компании, работающие на территории Приморского и Хабаровского краев.


Автор : Александр КАРАСЕВ

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