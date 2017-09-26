Сказка. История одной принцессы в переписке

Уважаемые читатели, наша новая рубрика «Читальный зал» продолжает знакомить вас с творчеством молодых писателей, и не только приморских. Сегодня на просторах Интернета очень популярно творчество русскоязычного жителя Киева Владислава Скрипача, поэта-сказочника, как он сам себя называет. Он публикует свои интересные и необычные, наполненные умным юмором и удивительной для молодого человека (а Владиславу всего 26 лет) мудростью, сказки и притчи на своей страничке в социальной сети ВКонтакте, а уже оттуда они начинают «дрейфовать» по Сети – их перепечатывают многие сайты, например Lit-Era – популярный литературный проект. Нам его произведения тоже нравятся, и мы хотим поделиться впечатлениями от них с вами, дорогие читатели. В прошлом номере мы предложили вашему вниманию притчу «Пора?» («Свидание со смертью»). А сегодня решили познакомить вас со сказкой про дракона и принцессу. Надеемся, вы улыбнетесь.

День 1

Дракон – Королю и Королеве: «Ваша дочь–принцесса у меня. Если в течение одного месяца вы не предоставите мне выкуп в размере 30 фунтов золота (в слитках) и 5 фунтов драгоценных камней (предпочтительно алмазы, сапфиры и рубины), она будет мною съедена.

Дракон».

День 2

Король и Королева – Дракону: «Уважаемый Дракон! С детства нам внушали, что вы – исключительно злобное, корыстное, коварное и самолюбивое существо. Но сейчас мы видим, что это неправда! Мы не находим слов, чтобы выразить вам благодарность от имени всего народа нашего королевства. Ваш героический поступок будет занесен в исторические книги! Ваше имя станут воспевать менестрели! Вашу статую в полный рост мы уже заказали у лучшего скульптора. Кроме всего прочего, мы издали указ о награждении вас орденом «Героя королевства», к которому прилагается награда в размере 60 фунтов золота (в слитках) и 10 фунтов драгоценных камней (алмазы, сапфиры и рубины). Мы очень бы хотели отблагодарить вас лично за такое самопожертвование.

Просим почтить нас своим присутствием на праздновании, посвященном «Дню избавления от принцессы», которое состоится пятого числа сего месяца.

Король и королева.

P.S. Большое вам человеческое СПАСИБО!»

День 17

Дракон – Королю и Королеве: «Хитрые людишки! Вы выманили меня на свой праздник! Напоили! Заставили подписать пакт «О невозвращении принцессы»! И все это за жалкие 60 фунтов золота и 10 фунтов драгоценных камней! Да знай я заранее, с кем свяжусь, ни за какие сокровища не согласился бы на эту авантюру! Ваша чертова принцесса превратила мою благополучную драконью жизнь в сущий ад! Это невозможно больше терпеть! Может, я верну вам 120 фунтов золота, 20 фунтов драгоценных камней и… принцессу? И забудем про пакт? А? Можно? Ну пожалуйста!

Дракон.

P.S. Войдите в мое положение, я же вымирающий вид!

P.Р.S. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»

День 18

Король и Королева – Дракону: «Нет уж! Вы признаны героем королевства, так проявите мужество и героизм! Несите ваше бремя доблестного самопожертвования до самого конца! Как говорят по этому поводу королевские менестрели, уже составившие баллады о вашем подвиге: «Из песни слов не выкинешь!»

Король и Королева.

P.S. Пакт расторгнуть невозможно (мы советовались с юристами).

P.Р.S. Ну реально, не можем ее назад взять.

P.Р.Р.S. Но можем попробовать поискать какого-нибудь недалекого рыцаря, который согласится спасти принцессу. Сами с ним рассчитаетесь. Просто из уважения к вымирающему виду».

День 19

Дракон – Королю и Королеве: «Хорошо. Найдите. Только поскорей. Можете ему сказать, что в пещере Дракона его ждет богатая добыча – 200, нет, 300 фунтов золота и 100 фунтов драгоценных камней. Если золото и алмазы его не интересуют, пообещайте статую в два моих роста! Я оплачу! Врите! Изворачивайтесь! Только уговорите его, прошу!»

Дракон.

P.S. А не подскажете, сколько стоит нанять армию? Ну там тысяч 10… 20… 50… 100 тысяч должны справиться…»

День 28

Рыцарь – Дракону: «Готовься к бою, злодей! Я – сэр Ричард Храбрый, скоро приду, чтобы спасти благородную принцессу из твоего плена!

Ричард Храбрый».

День 28

Дракон – Рыцарю: «Слава тебе Господи! Слава тебе Господи! Наконец-то! О, благородный сэр Ричард Храбрый, какое счастье! Приходите! Я вас жду! Да я матери с охоты так не ждал, как вас! Прошу вас, поторопитесь! И спасите уже наконец эту принцессу!

Дракон.

P.S. А вам далеко ехать? Может, вам как-то доставку организовать, чтобы поскорее добрались? Могу по воздуху. Летать не боитесь?»

День 38

Король – Дракону: «Здравствуй, Дракон. Извини, что на ты, но мы же, мужчины, друг друга всегда поймем и можем обойтись без всех этих вежливушек-финтифлюшек. В общем, мы тут с мужиками сели, выпили, поговорили. Я, Архиепископ и Ричард. Короче говоря, Ричи – мировой пацан. Вот как-то жалко его посылать. Мы же оба с тобой понимаем, что это бессмысленная жертва. Послать Рича спасать принцессу – это как отправить на войну младенца. Это как отдать медведю котенка. Это ж как заставить шпица сражаться с тигром! Ты-то хоть улететь от нее сможешь, если что. А он? И Архиепископ говорит, что лучше послать экзорциста. И бригаду инквизиторов. На всякий…

Король.

P.S. Ну как ты там вообще, хвостатый?

P.Р.S. Респект тебе и уважуха – 38 дней продержался!»

День 39

Дракон – Королю:

«Да пришлите уже хоть кого-нибудь! И экзорциста! И инквизиторов! И армию! Кого найдете! Держаться нету больше сил…

Дракон.

P.S. Спасите меня кто-нибудь!

P.Р.S. Держаться нету больше сил!

P.Р.Р.S. Держаться нету больше сил…»

День 45

Дракон – всем: «Когда-а-а-а-а???»

День 46

Архиепископ – Дракону: «Уважаемый Дракон! Вы ведь понимаете, что, предлагая Королю несколько дней назад послать своих людей к вам, я был немного… пьян. Дьявол, видимо, ввел меня в искушение. Одурманил мой разум вином, и мысли мои затуманились. Понимаете, в королевстве сейчас сложные времена. У Святой Инквизиции очень много работы. А уж как экзорцисты заняты! Вы себе не представляете. В общем, боюсь, не получится…

Архиепископ.

Р.S. Ну не убила же она вас за 46 дней.

Р.Р.S. Не отчаивайтесь, отчаянье – грех.

Р.Р.Р.S. Я за вас помолюсь, хоть вы и тварь богопротивная».

День 150

Рыцарь – Дракону: «Мне рассказали… Прости, брат…

Р.S. Ты герой.

Р.Р.S. Ни я, ни мои братаны-рыцари тебя не забудем».

День 200

Королева – Дракону: «Часто думаю о вас. Надеюсь, вы еще читаете наши письма. Надеюсь, хоть надежда эта и подобна тлеющему углю, что их еще есть кому читать. Иногда я чувствую свою вину перед вами. Иногда мне кажется, что мы поступили с вами дурно. Но вы нас тоже поймите, другого шанса у нас не было!

Королева.

Р.S. Если вы еще живы и способны читать письма, знайте, что душа моя исполнена великой благодарностью к вам.

Р.Р.S. Но вы сами напросились. Кто вас заставлял ее похищать?»

День 368

Король – Дракону: «Вряд ли ты еще дышишь. Но вдруг. Если что, я тут подсуетился немного. В общем, собрал армию. Сто тысяч солдат, как договаривались. Они согласны за 10 фунтов золота и 5 фунтов драгоценных камней. Пока они будут ее отвлекать, ты сможешь бежать.

Король.

Р.S. Ну прости, раньше не смог.

Р.Р.S. Правда, не смог. Еще и Архиепископ, падлюка, отговаривал».

День 369

Дракон – всем: «Пофиг. Я к ней привык. Мы теперь вместе и заодно. [отредактировано модератором] вашему королевству!»

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