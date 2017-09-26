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Руководство края способствует закрытию предприятий?

Приморье готово пополнить свою бизнес-историю массовыми кейсами «неуспеха»

В начале сентября во Владивостоке прошел третий Восточный экономический форум, призванный ускорить развитие экономики Дальнего Востока и расширить международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году на форуме было подписано 217 соглашений на 2,5 трлн рублей, которые предполагают создание инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с привлечением отечественных и иностранных инвестиций. Однако в региональной практике тема развития Дальнего Востока сталкивается порой с собственным видением начальства на местах, которое зачастую противоречит задачам форсированного развития макрорегиона, пишет РИА VladNews.

Обратная сторона медали

В теме развития Дальнего Востока сегодня есть два аспекта. Первый связан с макроэкономическими показателями общего развития Дальневосточного федерального округа и непосредственной деятельностью Министерства по развитию Дальнего Востока и полпредства президента РФ в ДФО. В данном случае мы говорим об уже знакомых всем территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свободном порте Владивосток (СПВ) и прочих воплощаемых в жизнь инициативах. Второй аспект отражает ситуацию непосредственно в регионах Дальнего Востока, где инвестиционные перспективы накладываются на существующие проблемы.

Ситуация в экономике Приморского края наиболее четко демонстрирует наличие некоего собственного видения у руководства региона на ускоренное развитие. По данным Росстата на 1 августа 2017 года, Приморье вновь стало лидером по просроченной задолженности по заработной плате. В общей сложности предприятия задолжали своим работникам 464,9 млн рублей (13,7 процента от общего долга по стране). Этот антирекорд регион удерживает уже многие месяцы, что периодически отражается на уровне общественных настроений. Только за последний год в регионе прошли протестные акции работников таких предприятий, как КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «Радиоприбор», ООО «ГХК «Бор», ВМТП, Рыбный порт, Лучегорский ТЭК и другие. Как правило, проблемой во всех этих случаях являлась невыплата заработной платы из-за отсутствия собственных средств, убытков предприятий или ранее совершенных махинаций.

На днях два крупных сельхозпредприятия – ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», на долю которых приходится до 30 процентов производства овощей в закрытом грунте в Приморье, заявили о возможном прекращении работы своих тепличных комплексов. Как уже писал «В», компании не смогли в полном объеме рассчитаться за потребленное тепло, цена на которое за последние три года выросла в два раза (с 1300 рублей за гигакалорию до 2150). С 1 октября их теплицы могут быть отключены от энергоснабжения.

Вместе с тем в августе во Владивостоке состоялся митинг работников Владивостокского бутощебеночного завода (ВБЩЗ), чья проблема несколько отличается от общерегиональной картины. Как ни странно, но она связана с давлением надзорных органов со стороны администрации Приморского края, а именно департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края.

Напомним: за прошедшие два с половиной года органом исполнительной власти было проведено шесть проверок, по результатам которых было выдано множество предписаний, зачастую дублирующих друг друга и явно направленных не на устранение недочетов.

По мнению руководства ВБЩЗ, главной целью департамента является лишение выданной предприятию в 2014 году лицензии на добычу андезита и последующая его консервация. Это означает, что более 200 работникам придется искать новое место на бирже труда.

Экономический интерес

Ситуация вокруг ВБЩЗ является наглядным примером бюрократического произвола, который, возможно, может быть использован в корыстных целях. Для администрации Приморского края в последние годы эта тема как никогда актуальна. Только за прошедший год правоохранительные органы задержали трех вице-губернаторов, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями или их превышении. Однако, несмотря на усиленное внимание силовых структур, региональные чиновники по-прежнему полагают, что их схемы составлены по принципу «умнее всех».

В случае с департаментом природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, который с 2014 года возглавляет Александр Коршенко, ситуация похожая. Именно он является инициатором чрезмерного количества проверок ВБЩЗ, и до недавнего времени были основания полагать, что они направлены на повышение эффективности работы департамента. Ситуация прояснилась в мае 2017 года, когда Александр Коршенко официально сообщил СМИ об открытии карьера по добыче строительного камня «Карьер Северный» в поселке Заводском под Владивостоком. Однако, как стало известно позже, карьер начал свою деятельность без полного пакета необходимых разрешительных документов. При этом было вырублено множество краснокнижных кедров. Более того, у наблюдателей сложилось определенное мнение после изучения юридической цепочки карьера. Так, одним из учредителей незаконного карьера является Александр Пальчиков, по совместительству учредивший и компанию ООО «Экотранссервис». Однако замкнул цепь событий тот факт, что еще одним учредителем «Экотранссервиса» является дочь директора департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края Екатерина Коршенко.

После подобного «стечения обстоятельств» становится понятно, чем, скорее всего, обусловлено желание закрыть ВБЩЗ. Именно такой сценарий развития событий приведет к установлению фактически монополии в виде «Карьера Северного» в сфере добычи строительного камня, щебня и прочих материалов на юге Приморья.

Политическая принципиальность

Вопрос давления краевой администрации на ВБЩЗ давно мог быть решен путем конструктивных переговоров между руководством департамента и предприятия. По другому сценарию предприятие могло быть спасено через вмешательство со стороны губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Ради сохранения рабочих мест своей политической волей решить вопрос дальнейшей работы предприятия вполне уместно. Однако именно эта тема лежит в области политики и отбрасывает нас к конфликту Миклушевского с мэром Владивостока Игорем Пушкаревым.

Дело в том, что ВБЩЗ входит в состав холдинга «Востокцемент», который принадлежит родственникам Игоря Пушкарева. В связи с этим рассчитывать на политическую объективность руководителя региона, даже учитывая судьбы сотен людей и одного из крупнейших налогоплательщиков региона (ежегодно предприятие платит в бюджет более 170 млн рублей налогов), не приходится.

Но, говоря о ситуации с ВБЩЗ, нельзя сказать, что она связана с давлением на бизнес семьи Пушкаревых. Происходящие события больше походят на то, что господин Коршенко в своих целях воспользовался фактом наличия политических противоречий у Миклушевского с Пушкаревым, начав чрезмерное давление на предприятие.

Добиться правды законными способами

Несмотря на всю абсурдность ситуации, руководство ВБЩЗ не переходит к нагнетанию конфликта. Никто не объявлял голодовок, не выходил с плакатами на гостевой маршрут во время проведения ВЭФ и не устраивал скандальных акций. Руководство предприятия и представители трудового коллектива стараются действовать в рамках закона и этических норм. Были направлены коллективные обращения к президенту РФ Владимиру Путину и дальневосточному полпреду Юрию Трутневу. Для привлечения внимания общественности и СМИ к судьбе предприятия и трудового коллектива в августе в парке Минного городка был проведен митинг.

Так или иначе, но тема с ВБЩЗ наглядно иллюстрирует, насколько деградировала региональная система управления, где в качестве размена для политических амбиций могут выступать целые предприятия. Интерес вызывает еще и тот факт, что окружение губернатора, кажется, активно пользуется подобными лазейками, извлекая из этого личную выгоду. 

Мнение

– Сначала я думал, что это предприятие «вредит экологии» Владивостока и это главная к ним претензия, – прокомментировал ситуацию известный приморский журналист Андрей Калачинский на своей страничке в facebook.com. – Но нет. Ни пыль, ни шум механизмов, ни грохот взрывов не превышают пороговых значений.

Это одно из передовых и лучше всех оснащенных предприятий отрасли в стране!.. Наверное, у департамента природных ресурсов и окружающей среды есть свои законные претензии к заводу. Но я не верю, чтобы лучшее предприятие строительной отрасли не могло их снять.

Обтекаемо суть претензий выражается так: «основные нарушения связаны с отсутствием уточненных границ участков, со способом и темпами разработки месторождений».

Если я правильно понял, там проблема в следующем: для продолжения работы завод должен предоставить некие проектные решения. Этот проект разрабатывает одна из авторитетнейших в стране проектных компаний в городе Санкт-Петербурге, которая все 57 лет разрабатывала документацию для нашего карьера.

Дикий диссонанс возникает у меня, когда я читаю новости, размещенные в СМИ по договору информационного обслуживания с администрацией Приморья. Почти все положительные новости написаны в будущем времени. «В Приморье построят завод по выпуску моторов для автомобилей «Мазда»… Еще один завод, где в старые кузова малолитражек будут вставлять электромоторы вместо бензиновых двигателей…

Понятно, что публику нужно кормить хорошими новостями, воспитывать социальный оптимизм. Но вот чего я совсем не понимаю, так это то, как можно руками представителя администрации края гробить реально работающее предприятие, прикрываясь Годом экологии, который почему-то не стал Годом экологии для перевалки угля в наших портах. Это такое очень выборочное соблюдение природоохранного законодательства.


Автор : Евгений СИДОРОВ

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