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Счастлив дома – счастлив в жизни

Такой совет дают молодым людям участники акции «Владивосток» исполняет осенние мечты»

Задумывая эту акцию ко Дню пожилого человека, нам не только хотелось выразить свое уважение людям старшего поколения. Уважение и признательность тем, у кого было очень нелегкое детство, но кто строил нашу страну, приняв эстафету у вернувшихся с фронта отцов и дедов. Но и хотелось понять: можно ли учиться на чужих ошибках или каждый набивает свои шишки сам? Ведь когда прожито немало лет и ты оглядываешься назад, появляется желание что-то исправить. К сожалению, не всегда удается. Время безжалостно уходит, и его не вернешь. Поэтому мы и попросили наших читателей старшего поколения поделиться своими советами с людьми молодыми. И еще попросили рассказать о своей мечте. Вдруг нам удастся ее исполнить. Или дети и внуки услышат о ней. Ведь мы, к сожалению, зачастую оставляем внимание к близким на потом. А если не успеем?

«Для нас – детей войны – День пожилого человека звучит как-то тепло, уважительно. А глядя на веселые, счастливые лица сегодняшних детей, вспоминаю свое детство. А его практически и не было, – пишет житель Владивостока Григорий Егорович Малахов. – Война. Отец на фронте. Я, мама, дедушка и бабушка в партизанском отряде на оккупированной территории. Помню партизанский чай «здоровья» с хвоей и ягодами, грибной суп с картошкой и американские галеты.

После освобождения помогали взрослым восстанавливать сожженные дома: что-то подать, отнести, принести, убрать мусор. Работали в поле на уборке урожая, на сенокосе. Игрушек у нас никаких не было, кроме пустых гильз от патронов и снарядов. На местах боев находили оружие: автоматы – наши ППШ и немецкие «Шмайсеры», которые относили в милицию, где нам давали кулек подушечек. Мы были вечно голодные. Выручали рыба с Днепра, щавель с луга и знаменитая белорусская бульба. Потом школа, строительное училище. И с 1960 года я строил Большой Владивосток: проспект 100-летия (там было капустное поле), Вторую Речку, 11-й километр, завод бытовой химии на 6 км и много других объектов. Потом 23 года ходил на судах «Дальморепродукта». Но и после выхода на пенсию я продолжаю строить, помогая людям, дачи, гаражи, печи, камины, бани. Я смело могу гордиться своей работой. И если говорить о советах молодым, то поверьте моему жизненному опыту: профессию нужно выбирать по душе и успех обязательно будет.

А семейное счастье сохранить не так уж сложно: стараться не спорить по пустякам, уступать друг другу, улыбнуться, обернуть все в шутку или просто промолчать.

И еще: любовь и забота о детях и внуках, внимание, помощь, особенно внукам, и делает нас счастливыми. А разве не счастье, когда дети, как у нас, – врачи. Дочь – педиатр, а сын – анестезиолог-реаниматолог. Внучка окончила школу с золотой медалью и поступила в университет в Санкт-Петербурге, и нам счастье помогать ей всем, чем можем. А вообще, у нас пять внуков. На праздники собирается вся семья. И встречаем их весело – с шутками, анекдотами, загадками, викторинами, песнями и танцами, а на природе и с шашлыками. Разве это не счастье? Отсюда вывод: счастлив дома – счастлив в жизни.

Но если долго что-то не ладится или не везет в чем-то, сходите в церковь, поставьте свечку Божией Матери и помолитесь. Если молитв не знаете, даже «Отче наш», просто шепотом или мысленно поговорите с иконой. И вы быстро убедитесь, что вам стало легче на душе, а в скором времени ваши дела наладятся.

Помоги слабому, не обижай меньших и нищих, помоги старому – делай добро, и добро к тебе вернется.

Мы с женой в прошлом году отметили золотую свадьбу, а мечта у нас только одна: побывать по путевке в Ленинграде, тем более что и внучка у нас теперь там учится. И еще подольше быть здоровыми, и чтобы здоровыми были дети и близкие.

А еще хочу поделиться одним рецептом. Очень люблю хрен, но тот, что продают, как-то не очень. А если 2-3 г кисло-сладкой лимонной кислоты развести в 100 г воды с сахаром, смешать с перемолотым в мясорубке хреном и дать сутки в холодильнике настояться закупоренным, будет что надо.

P.S. Если бы кто-то из «детей войны» позвонил мне, был бы рад знакомству и общению, ведь нам есть что вспомнить (номер телефона есть в редакции)».

Автор : Отдел новостей «В»

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