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Юных приморцев учили формировать капитал. Пенсионный

В школах и колледжах Приморья прошли 112 уроков пенсионной грамотности, из которых 30 – во Владивостоке. Слушателями обучающих лекций стали свыше двух тысяч старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений.

Руководители и специалисты краевого Отделения ПФР рассказали молодежи, как формируется пенсионный капитал и создаются основы будущей пенсии, обратили внимание на то, что размер пенсии – это всегда важный итог трудовой и социальной жизни человека. А также представили электронные услуги Пенсионного фонда. На занятиях прошла презентация обучающего сайта ПФР «Школьникам о пенсиях» (school.pfrf.ru), на котором в игровой форме предложена полезная для молодежи информация о будущей пенсии.

Управляющий краевым Отделением ПФР Александр Масловец провел урок для учащихся старших курсов Регионального технического колледжа во Владивостоке. По его словам, многие ребята уже имеют представление о преимуществах официального трудоустройства и получения белой заработной платы. Он отметил, что все больше молодежи начинает задумываться о своем будущем, и это правильно, ведь пенсия начинает формироваться с первого рабочего дня.

– Именно молодым людям важно знать правила формирования пенсионного капитала, а не тем, кто собирается обращаться за ней завтра или через несколько лет, – подчеркнул Александр Масловец.

Поэтому цель проведения пенсионных уроков – вооружить молодежь необходимыми знаниями. Чтобы материал легче запоминался, каждый участник уроков получает учебное пособие ПФР «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Эти полезные учебники будут переданы в библиотечный фонд края и учебных заведений.

Единый день пенсионной грамотности традиционно дал старт информационно-разъяснительной кампании ПФР по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи, которая проходит с 2010 года.

В прошлом году было проведено более 700 уроков ПФР, в которых участвовало около 14 тысяч молодых приморцев, сообщили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.

Автор : Отдел новостей «В»

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