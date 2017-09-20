Вечер памяти 80-летия переселения корейцев с Дальнего Востока прошел в Уссурийске

Обширную концертную программу посетили гости из ближнего и дальнего зарубежья

Вечер памяти, посвященный 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, прошел в Уссурийске в субботу, 16 сентября. Мероприятие стало вторым днем международного симпозиума «1937 год: русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее». На сцене ДОРа зрители увидели театрализованные постановки, отражающие историю российских корейцев. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает ИА UssurMedia.

География гостей вечера памяти была довольно обширной: видные отечественные и зарубежные ученые, в том числе из Австрии, США, Южной Кореи, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран, исследователи, ставшие участниками международного симпозиума, приехали в Уссурийск.

Почетными гостями стали председатель Общероссийского объединения корейцев, член Совета при президенте РФ по национальным отношениям Василий Цо, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Сок Пэ, председатель Национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким, представители администрации Уссурийска.

Обширная концертная программа представила зрителям историю российских корейцев: театральная композиция и документальная хроника раскрыли сюжетную линию жизни народа от основания первых поселений до нашего времени. В постановке, подготовленной силами молодежного центра «Поколение» при национально-культурной автономии корейцев города Уссурийска, приняли участие также актеры театра ВВО.

С яркими номерами на вечере памяти выступили творческие коллективы: заслуженный коллектив самодеятельных искусств Приморского края «Ариран», ансамбль барабанщиков Корейского культурного центра, общество пожилых людей «Ноиндан», ансамбль «Радуга» из Большого Камня.

Справка «В»

Насильственное переселение корейцев из пограничных районов Дальневосточного края началось в сентябре 1937 года. В результате более 172 тысяч корейцев было выселено в Среднюю Азию. Это мотивировалось тем, что в июле того же года японские войска вторглись в Китай, а Корея тогда была частью Японской империи. Официально переселение корейцев было признано незаконным 1 апреля 1993 года.