Инвестиционную репутацию Приморья подмочили качеством дорог

​Плохое состояние дорог в нашем крае заметили даже в Государственной думе. Депутаты предложили сделать федеральной трассу от аэропорта Владивосток до острова Русского.

Речь идет о 40-километровом участке от поселка Нового через низководный мост и далее по маршруту Седанка – Патрокл, уточнили в Федерации профсоюзов Приморского края.

– Сейчас за состояние этих 40 км отвечает администрация Приморского края. По сути, из международного аэропорта Владивосток в центр столицы Приморья нет федеральной трассы как таковой. Федеральные куски чередуются с краевыми. Разницу чувствуют все автомобилисты, – подчеркнул депутат Государственной думы РФ Виктор Пинский. – Значительная часть основной дороги из аэропорта во Владивосток (от КПП на въезде в Артем до разворота на Шамору) с этого года – собственность Приморского края.

Требования к качеству автомобильных дорог федерального значения гораздо выше, чем к региональным, поэтому предложение народных избранников пришлось по душе приморским автомобилистам. Кстати, сейчас многие трассы России, переведенные в разряд федеральных, достаточно быстро приводятся в соответствие с этим довольно высоким стандартом.

Пристальное внимание депутатов Госдумы к 40-километровому отрезку дороги в Приморье не случайно – по гостевому маршруту ежегодно на форум АТЭС проезжают главы государств, члены правительств, представители крупного бизнеса со всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Это, по сути, наше лицо. Дорога демонстрирует, насколько качественная инфраструктура создана в Приморье. Показывает, готовы ли мы быть привлекательными для инвесторов, как говорим об этом на форуме, – подчеркнул приморский депутат Государственной думы.

Сейчас народные избранники готовят официальное письмо по этому вопросу в адрес Министерства транспорта РФ.