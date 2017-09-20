Молодые семьи не спешат «обналичить» свое право

В краевом центре продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014–2019 годы.
В рамках программы социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в этом году уже предоставлена 50 молодым семьям, сообщили в пресс-службе мэрии.
Общая сумма выплат составила 47074300 рублей 39 копеек. Это 48,54 % от целевых показателей расходных обязательств. Правом на получение соцвыплаты, таким образом, пока воспользовалась лишь каждая вторая семья от имеющих на нее право, уточнили в городском управлении по учету и распределению жилой площади.
Напомним, что в этом году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 103 молодым семьям. В этом году они получат от 611 тысяч до 1 миллиона 528 тысяч рублей, сумма зависит от состава семьи.
Ознакомиться с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014–2019 годы можно на официальном сайте администрации города www.vlc.ru в разделе «Документы».
Автор : Отдел новостей «В»
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