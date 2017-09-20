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Круги русско-японской дружбы в пруду Владивостока

Японские сэнсэи провели для владивостокцев мастер-класс по каллиграфическому письму. В приморской картинной галерее у столов, за которыми мастера знакомили желающих с техникой письма, был самый настоящий аншлаг!

Владивостокцы Японией интересовались всегда. А вот о приморской столице многие японцы до недавних пор даже не подозревали: Россия у них ассоциировалась исключительно с Москвой. Ситуация несколько изменилась за последние годы. В том числе и с помощью энтузиастов, объединившихся в Общество дружбы с Японией. 17 лет общество выстраивает мост дружбы между двумя странами, организовывая в Страну восходящего солнца делегации россиян, приглашая в Приморье японских гостей.

– Японцы удивляют гостей из Приморья мастер-классами по искусству ношения кимоно, знакомят с бытом японских семей, национальной кухней, – рассказывает ответственный секретарь Общества дружбы с Японией Инесса Коваленко. – Мы, в свою очередь, знакомим их с нашей культурой и традициями: везем к ним талантливых детей, рукодельниц, занимающихся пошивом традиционных нарядов малых народов (в этот раз везем мастерицу, умеющую выделывать рыбью шкуру и шить из нее одежду!). Гостям, что приезжают к нам, показываем творчество наших самодеятельных художников – народные клубы и творческие самоучки в Японии – редкость. Организуем для иностранцев мастер-классы русской куклы, причем наши мастера изыскивают и находят схожие методы в изготовлении русской и японской кукол.

Уже 20 лет у нас ведется совместная образовательная программа, цель которой – изучение языков. До сих пор в Японию ездили наши дети. Принимала их школа Фусики из префектуры Тояма, единственная в Японии, где изучают русский язык. В этом году уже мы у себя принимали японских детей.

Третий год подряд японское консульство организует в городе фестиваль «Японская осень» с различными мастер-классами, чайными церемониями. А финиширует он в ноябре большим праздником. Например, в прошлом году программа торжеств включала косплей, встречу с сотрудниками анимационной студии, выступление спортсменов айкидо. О популярности японской культуры среди наших горожан можно было судить по наполненности здания в заключительный день фестиваля – более 2000 человек. В гардеробе ДКЖД (обычно здесь проходит праздник) номерков не хватало.

По словам Коваленко, культурное сотрудничество с соседней страной было улицей с односторонним движением – в основном мы к ним ездили. А в этом году обратный поток увеличился. В череде японских гостей приехали и мастера каллиграфии. Прибыли они по инициативе уже японской стороны – клуба японо-российской дружбы.

– Сам по себе клуб уникален, и о нем стоит рассказать отдельно. Создан был в пошлом году в Токио, – поясняет Инесса Коваленко. – Возглавляет его Эда Сацуки – бывший председатель палаты советников парламента Японии. В составе клуба – профессора университетов, главы компаний, профсоюзные деятели. Люди преимущественно возрастные, с опытом, со связями, когда-то бывавшие в СССР или в свое время активно в тех или иных направлениях сотрудничавшие с нашей страной. Создавая клуб, они поставили перед собой задачу найти пути взаимодействия и улучшения отношений между Россией и Японией на уровне народной дипломатии. Сделать отношения между двумя странами более теплыми и дружественными.

– Конечно, очень важны контакты на политическом уровне, и хорошо, что сейчас они оживляются, но не менее важны народная дипломатия, культурные обмены на уровне обычных людей, – отметил руководитель делегации Эда Сацуки. – Культура – это очень широкое понятие, сюда входит и музыка, и кино… В этот раз мы решили остановиться на каллиграфии.

В качестве же учителей выступили мастер каллиграфии Асано Мотонори и его ученица Икава Кумико. Асано Мотонори – известный в Японии каллиграф, регулярно выставляющий свои творения, имеющий собственную школу.

– Так что сохраните его работы, – посоветовал, улыбаясь присутствующим, Эда Сацуки (а может, и не шутил). – Спустя время они будут стоить очень дорого.

Каллиграфы продемонстрировали зрителям свое умение, запечатлев одно из известнейших японских стихотворений – хайку (поэтическая форма с четко определенным количеством слогов). «Старый пруд» японского поэта Басе.

Оно невероятно лаконично, и потому у нас есть возможность его полностью процитировать:

Старый пруд.

Лягушка прыгнула в воду.

Слышен плеск воды…

Эда Сацуки даже привел аллегорию, где старый пруд – это Владивосток, лягушка, соответственно, русско-японский клуб, а плеск воды, расходящиеся круги на воде не что иное, как набирающие оборот дружеские отношения…

– Есть обязательные правила для письма каллиграфией, – делился основными принципами мастерства Асано Мотонори. – Главное из которых – писать нужно черной тушью на белой бумаге. Но и это не главное – можно писать и не черной тушью, и не на белой бумаге, и даже вовсе не кистью!

На самом деле последующий мастер-класс показал: правила есть. И они довольно жесткие, во всяком случае, наставники не уставали поправлять своих учеников: сидеть нужно ровно, с очень прямой спиной. Лист перед тобой должен лежать точно параллельно краю стола, а кисть ты должен держать перпендикулярно листу. Вот в таком положении как хочешь, так и пиши… И черточки в иероглифах пишутся сверху вниз, от верхних элементов к нижним, слева направо. Корреспондент «В», лично попытавшийся изобразить иероглиф, означающий «счастье», уверяет: писать, соблюдая все вышеперечисленные правила, невероятно трудно.

Справка «В»

В Японии каллиграфическое письмо появилось очень давно, в VII веке, на базе китайских стилей. Японские каллиграфы за многие столетия создали несколько новых стилей, которые отличаются простотой и эмоциональностью. Идеограммы обозначают целые понятия, обладают глубоким философским смыслом, способствуя формированию структурно-образного восприятия мира. Искусство японской каллиграфии требует максимальной сосредоточенности и спонтанности исполнения.

  

Автор : Анжелина ШИЛАН

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