К борьбе за трезвость привлекут ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для водителя, пойманного пьяным за рулем, может вырасти в пять раз.
Соответствующие поправки в закон об «автогражданке» в настоящее время готовит Минфин, рассказал агентству экономической информации «Прайм» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Минфин ранее внес в правительство законопроект, который направлен на либерализацию в ОСАГО. Документ, в частности, предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД.
Повышение стоимости полиса, согласно предложению Минфина, возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу.
– Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять, – сказал Моисеев в интервью телеканалу «Россия-1».
Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится, добавил он.
Автор : Отдел новостей «В»
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