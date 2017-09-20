К борьбе за трезвость привлекут ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для водителя, пойманного пьяным за рулем, может вырасти в пять раз.

Соответствующие поправки в закон об «автогражданке» в настоящее время готовит Минфин, рассказал агентству экономической информации «Прайм» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Минфин ранее внес в правительство законопроект, который направлен на либерализацию в ОСАГО. Документ, в частности, предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД.

Повышение стоимости полиса, согласно предложению Минфина, возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу.

– Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять, – сказал Моисеев в интервью телеканалу «Россия-1».

Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится, добавил он.