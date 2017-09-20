В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя

Сегодня, 22 сентября, во Владивостоке состоится памятное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия в городе памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В парке Победы (пр. 100 лет Владивостоку, 103) в этот день соберутся ветераны локальных войн и военных конфликтов, родственники и друзья погибших, студенты и общественность. Они вспомнят тех, кто не вернулся с поля боя, и возложат к памятнику цветы.
– Этот памятник стал для нас за эти годы по-настоящему святым местом, – подчеркнул Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока. – Благодаря его открытию у матерей, вдов, детей и друзей погибших героев появилась возможность поклониться их подвигу и возложить к памятнику цветы.
Напомним, что 11 декабря 2004 года во Владивостоке у Дома молодежи был открыт закладной камень будущего памятника. Сам макет памятника долго обсуждался с ветеранами. В итоге было принято окончательное решение и отлита скульптура вышедшего из боя воина, держащего в руках автомат и жетоны с личными номерами погибших товарищей.
Как уже писал «В» памятник создавался на средства ветеранов, родственников и друзей военнослужащих, сотрудников МВД и просто неравнодушных владивостокцев. Немалую, по словам ветеранов, помощь в строительстве, которое проходило в 2007 году, оказал Игорь Пушкарев, тогда представлявший Приморский край в Совете Федерации.
Памятное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия памятника, начнется в 13 часов.
Автор : Отдел новостей «В »
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