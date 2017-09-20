Самки-девственницы атакуют город

Мелкая мошкара, вдруг появившаяся во Владивостоке и вторую неделю третирующая горожан, – это не что иное, как обычная тля.

Об этом корреспонденту «В» сообщил заведующий лабораторией энтомологии Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН Аркадий Лелей.

– Тучи мошкары, которую мы с вами сейчас наблюдаем, – это всего лишь результат массового выплода тли. Подойдите к любому растению, приглядитесь внимательней и увидите на нем этих насекомых в огромном количестве. Когда они бескрылые, их никто не замечает, а вот когда они входят в стадию девственниц-самок (один из этапов развития тли, функция которой – расселение), у них появляются крылья, тля перелетает и захватывает для обживания новые растения. Как божьи коровки осенью слетаются на зимовку, так и тля в это время года спешит переселиться, чтобы обосноваться на новом месте.

Почему мы в прежние годы не обращали на это явление внимания? Всему виной сочетание климатических условий, поясняет завлабораторией. Нынешний сентябрь более влажный и более теплый, чем обычно, что и спровоцировало столь массовое появление мошкары.

– Не переживайте: жизнь насекомых очень короткая, неделя, другая – и вы о них забудете, – заметил Аркадий Лелей.

Кроме того, ученый напомнил, что массовое появление на улицах тли – это по некоторым народным приметам предвестник бабьего лета.

Справка «В»

Тля – насекомое отряда жесткокрылых, для человека абсолютно безопасное, паразитирующее на растениях. Специальный хоботок позволяет им прокалывать растения и высасывать из них все соки. В результате этого процесса тли выделяют сладкую жидкость, или медвяную падь, – лакомство, которое привлекает других насекомых, в особенности муравьев.