«Луч» одолел «Анжи»

В минувшую среду в 16 городах страны прошли матчи розыгрыша Олимп-Кубка России сезона 2017-2018 года, второго по значимости турнира в нашей стране. Владивостокский «Луч-Энергия» принимал на своем поле махачкалинский клуб «Анжи».

По странному совпадению обе команды находятся на 16-м месте в своих турнирных таблицах. Только хозяева поля в первой лиге, а гости – в элитном высшем дивизионе. И каждый коллектив нуждался в победе, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за неудачи в регулярном первенстве. Однако дагестанцы, видимо, к этому стремились в меньшей степени, поэтому и приехали во Владивосток без своих лучших спортсменов. А вот «желто-синие» выставили оптимальный состав, лишь в ворота заступил запасной вратарь Егор Шамов, прекрасно проведший кубковый матч 1/32 финала в Комсомольске-на-Амуре с местной «Сменой».

И прямо со стартового свистка наши футболисты ринулись вперед. Первая атака на ворота соперника случилась уже на второй минуте, но «тигры» не сумели из выгодного положения отправить мяч в створ. Первый угловой произошел на третьей минуте, однако после навеса в штрафную площадку «Анжи» мяч просвистел над перекладиной. Очередные шансы отличиться у приморских спортсменов поочередно были на 11-й и 13-й минутах захватывающего матча. Головой с девяти метров бил в ворота гостей наш нападающий Амир Бажев – осечка.

Гол назревал, защита гостей все чаще пропускала прорывы нападающих хозяев. Ликование футболистов «Луча» и зрителей на трибунах стадиона «Динамо» наступило на 21-й минуте. Очередная атака началась от ворот «Луча». Длинную передачу принял головой полузащитник Антон Килин и перебросил его набегавшему на ворота соперника нападающему Руслану Гордиенко. Тот также головой в красивом броске вогнал мяч в ворота у левой штанги, шансов у «Анжи» отбить его не было – 1:0!

После гола «тигры» не стали останавливаться, а продолжали опасными выпадами теребить оборону команды из Махачкалы. Лишь на 29-й минуте случилась первая осмысленная и опасная атака гостей. Однако дагестанский спортсмен головой отправил мяч выше ворот. Но «желто-синие» инициативу отдавать сопернику не собирались.

Подобный настрой на победу наши игроки продемонстрировали и во втором тайме. Правда, опасных моментов у ворот «Анжи» стало меньше. Поэтому тренерский штаб «Луча» произвел ряд замен и оживил линию нападения. Очередной шанс увеличить отрыв в счете был на 62-й минуте. «Желто-синие» разыграли угловой, мяч был нацелен на ближний угол ворот гостей. Но вратарь дагестанцев сумел его перехватить.

А вот следующий удар был неотразим. Полузащитник «Луча» Дмитрий Маляка на 68-й минуте пробил штрафной удар с 35 метров. Мяч низом влетел в сетку ворот – 2:0!

До финальной сирены счет не изменился. Хотя на 78-й минуте была возможность отличиться со штрафного у гостей. Однако Егор Шамов в эффектном броске мяч перехватил. Заслуженная победа, которую «В» предсказывал в предыдущем спортивном выпуске.

«Луч-Энергия» вышел в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Победы также одержали «Рубин», «Томь», «Тамбов», «Шинник», «Тосно», «Авангард», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и «Спартак» московский. Отметим также поражение в кубковых поединках двух лидирующих в высшей лиге футбольных команд – ЦСКА и «Краснодара».

Своих следующих соперников и место встречи «тигры» узнают позднее, после жеребьевки. А пока они готовятся к очередному туру чемпионата страны. Очередную игру в рамках первой лиги сезона–2017/2018 «Луч-Энергия» проведет в воскресенье, 24 сентября, против воронежского «Факела». Этот клуб располагается на 17-м месте турнирной таблицы и в нынешнем сезоне показывает блеклую игру. Поэтому у «Луча» при их нынешнем игровом настрое есть все шансы одержать победу и заработать 3 очка. Верим, что так и будет.