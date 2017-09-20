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Ярмарка на площади уступит место тигриному празднику

В субботу, 23 сентября, в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке, организованного администрацией приморской столицы совместно с АНО Центр «Амурский тигр», состоится множество интересных мероприятий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на набережной Спортивной гавани пройдет детский праздник «День рождения тигрят», затем здесь стартуют арт-фестиваль, концертная программа и мастер-классы – мероприятия состоятся при поддержке муниципалитета.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, в 18 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани начнется концертная программа «Как нынче осень хороша!». На сцену выйдут творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Это хор «Улыбка», вокальные группы «Мечта», «Россияночка», «Юность», народный хор «Русская песня» и другие артисты.

В это же время на площадке около музыкального фонтана состоится мастер-класс «Танцуем в стиле зумба». Принять участие в зажигательной танцевальной тренировке могут все желающие.

Еще на одной локальной площадке около фонтана в 18 часов начнется арт-фестиваль от развивающего центра «Зарина». Горожан ждут мастер-классы по росписи пряников, плетению кос, росписи хной – мехенди, а также любимый детворой аквагрим.

В 18.30 на верхней площадке амфитеатра пройдет концерт от артистов творческого центра «Театр «Перекресток». Здесь прозвучат вокальные композиции разных лет.

Как уже писал «В», основные мероприятия в рамках празднования Дня тигра пройдут во Владивостоке в воскресенье, 24 сентября. В этот день состоится карнавальное шествие колонн по Океанскому проспекту, на центральной площади пройдет презентация природоохранных организаций города, будет работать множество локальных площадок. Завершится празднование вечерним концертом групп «Листья травы», Starcardigan, «Би-2».

Кстати, в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет в связи с подготовкой и проведением указанных мероприятий.

Автор : Отдел новостей «В»

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