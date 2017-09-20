На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. Так, сейчас силами подрядных организаций по заказу администрации Владивостока ведутся работы по ремонту подъездных дорог к жилым многоквартирным домам на улице Печорской.
Здесь возле домов № 2, 4, 4а, 6, 8 и 8а дорожники снимают старый, изношенный асфальт, делают новое основание дороги, меняют бордюрные камни и укладывают новое асфальтобетонное покрытие, уточнили в пресс-службе мэрии.
По информации управления дорог и благоустройства администрации города, работы по ремонту подъездных путей к жилым домам проводятся также на улицах Амурской, 57, Марченко, 15, Башидзе, 10–14, Корнилова, 1 и 3.
Отметим, что в приморской столице ежедневно ведется ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.
Автор : Отдел новостей «В»
Окружающую среду защитят модернизацией
Мусоросжигательный завод устанавливает мощные современные очистные фильтры
Теплицам тут не греться?
Два предприятия – ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», на долю которых приходится до 30 % производства овощей в закрытом грунте в Приморье, заявили о возможном прекращении работы своих тепличных комплексов. Стоимость для предприятий края стала неподъемной.
Самки-девственницы атакуют город
Мелкая мошкара, вдруг появившаяся во Владивостоке и вторую неделю третирующая горожан, – это не что иное, как обычная тля.
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
Сегодня, 22 сентября, во Владивостоке состоится памятное мероприятие, посвященное 10-летию со дня открытия в городе памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Луч» одолел «Анжи»
В минувшую среду в 16 городах страны прошли матчи розыгрыша Олимп-Кубка России сезона 2017-2018 года, второго по значимости турнира в нашей стране. Владивостокский «Луч-Энергия» принимал на своем поле махачкалинский клуб «Анжи».