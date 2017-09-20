На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству. Так, сейчас силами подрядных организаций по заказу администрации Владивостока ведутся работы по ремонту подъездных дорог к жилым многоквартирным домам на улице Печорской.

Здесь возле домов № 2, 4, 4а, 6, 8 и 8а дорожники снимают старый, изношенный асфальт, делают новое основание дороги, меняют бордюрные камни и укладывают новое асфальтобетонное покрытие, уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации управления дорог и благоустройства администрации города, работы по ремонту подъездных путей к жилым домам проводятся также на улицах Амурской, 57, Марченко, 15, Башидзе, 10–14, Корнилова, 1 и 3.

Отметим, что в приморской столице ежедневно ведется ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.