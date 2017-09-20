Константин Межонов: «Мы настроены на плодотворную совместную работу с депутатами»

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов принял участие в церемонии вручения удостоверений избранным депутатам думы города пятого созыва по единому избирательному округу.
Депутаты, избранные по одномандатным округам, получают удостоверения в территориальных избирательных комиссиях, уточнили в пресс-службе мэрии.
Торжественную церемонию открыл председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов, который озвучил результаты выборов по единому избирательному округу и вручил удостоверения депутатам.
Константин Межонов поздравил депутатов с победой на выборах и выразил уверенность в плодотворной совместной работе.
– У нас одна цель: работа на благо жителей города, развитие и благоустройство Владивостока, – подчеркнул Константин Межонов. – Мы готовы совместно с депутатами всех фракций обсуждать все городские проблемы и пути их решения. Первое, что нам предстоит в ближайшее время, – это принятие городского бюджета на 2018 год.
Напомним: новый созыв Думы Владивостока в составе 35 депутатов был избран по итогам муниципальных выборов, прошедших в Единый день голосования 10 сентября.
Автор : Отдел новостей «В»
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