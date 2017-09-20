Дабы избежать транспортных заторов

На пересечении улицы Шилкинской и проспекта «Красного знамени» изменилась схема организации дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии.
На перекрестке изменилось направление главной дороги. Теперь при движении с проспекта «Красного знамени» водители должны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Шилкинской, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города.
Соответствующие дорожные знаки 2.1. «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 «Направление главной дороги» установлены и информируют автомобилистов о схеме организации движения на данном участке.
Решение об изменении направления главной дороги на данном перекрестке было принято совместно с ОГИБДД УМВД России по Владивостоку в связи с высокой аварийностью на данном участке улично-дорожной сети, а также с образованием транспортных заторов на улице Шилкинской.
Автор : Отдел новостей «В»
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