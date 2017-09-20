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Культура

«Псы революции» возвращаются

Изображая своих знакомых, художник-иллюстратор предсказала их судьбу

Художник-иллюстратор Анастасия Слонь зареклась переносить образы своих близких и знакомых на страницы книг, которые она оформляет: несколько нарисованных ею «пророчеств» сбылись. Хотя, по ее словам, она всего лишь материализовывала на бумаге героев художественных произведений, не более того. Изобразив их такими, какими она их представляла. Не вкладывая в свои работы второй, третий или иной смысл...

Приличные мужчины женаты

Бытует мнение, что Москва, как пылесос, высасывает из городов и весей России талантливых и перспективных людей, предоставляя им условия для самореализации. Все, что не может дать периферия. Отчасти так оно и есть. Но только отчасти. Сегодня, когда сетями Интернета опутан весь земной шар, можно жить за тридевять земель от Первопрестольной и корпеть в поте лица на столичного работодателя.

Молодой графический дизайнер и книжный график Анастасия Слонь из приморского города Артема уже третий год сотрудничает с московским издательством, и расстояние этому альянсу не помеха. За это время художница по заказу москвичей оформила шесть книг из серии «Ретро библиотека приключений и научной фантастики». Ныне эти книги – библиографическая редкость из-за ограниченного тиража, а также из-за высокого качества издания…

Анастасия родилась во Владивостоке в 1986 году, в художественном училище получила специальность художника-декоратора, затем во ВГУЭС выучилась на графического дизайнера. В ее активе – разработка коммерческих сайтов для частных компаний, реализованные проекты по оформлению интерьеров кафе, ночных клубов, коттеджей, квартир в столице Приморья и в Москве. Плюс выставка графики по повести Николая Гоголя «Вий». Таким послужным списком можно гордиться. Как говорится, внушает!

Между тем девушка признается, что в детстве хотела стать балериной. И наверняка стала бы, если бы не мама.

– Она рассудила так: кому ты будешь нужна в 40 лет со своими танцами и разодранными ногами? А мне хотелось танцевать. Я горела танцами, но поступила в художественную школу и окончила ее. Помню, мама тогда сказала: «Будешь оформлять коттеджи у богатых людей. Встретишь там достойного мужчину и выйдешь за него замуж». Но мамино пророчество не сбылось. Да, я увидела этих мужчин – владельцев коттеджей. Но о большинстве из них ничего хорошего сказать не могу. Конечно, среди них попадались и приличные люди, но они были женаты, – смеется Анастасия.

Знакомство обернулось работой

Без малого 10 лет она расписывала интерьеры, оформляла коттеджи и улицы в Артеме, Владивостоке, Москве и… мечтала работать в издательстве художником-оформителем. Осуществить мечту помогло знакомство с директором артемовской «Галереи» Сергеем Славгородским. Эта встреча стала для Насти судьбоносной.

Сергей Николаевич переписывался с известным литературоведом, переводчиком поэзии и полиглотом Евгением Витковским, который знает около 40 языков. Ко всему прочему, он курировал несколько книжных серий в разных издательствах, в том числе в издательстве «Престиж бук». Смысл его жизни, его страсть – поиск в архивах забытых, а также неизданных литературных произведений для их последующего издания. По большому счету, переводчик-полиглот дарит книгам новую, вторую жизнь.

В 2015 году Витковский искал иллюстратора для зарождающейся серии книг, и Славгородский предложил ему посмотреть рисунки Анастасии Слонь.

Пробную работу художницы из Приморья в столице утвердили безоговорочно. И, как следствие, ей доверили сделать иллюстрации к сборнику мистических «японских» новелл «Сакура шестнадцатого дня» ирландского писателя Лафкадио Хирна. В конце XIX века он долгое время жил в Стране восходящего солнца и собирал местный фольклор, послуживший материалом для книги.

Для Насти успех стал неожиданностью и огромной удачей: ее мечта осуществилась. Она, конечно, не сомневалась в своих способностях и даже таланте, но, чтобы ее акварели сразу попали в яблочко, это было похоже на чудо. Чуть позже выяснится, что у нее было много конкурентов, но глава издательства сделал ставку на нее и, как покажет будущее, не ошибся.

– Мои столичные коллеги очень амбициозны. Мне думается, что у них больше амбиций, чем творчества. По крайней мере, у большинства из них. В моем издательстве работают люди из разных городов. И мы все работаем дистанционно. Так легче. Зарплата у иллюстратора очень маленькая. Я вам признаюсь, что в Москве на ту зарплату, что нам платят, не выжить. Поэтому москвичи в этих издательствах не работают, – говорит художник.

После «Сакуры...» Анастасия иллюстрировала роман русского ныне забытого писателя-эмигранта Ивана Наживина «Во мгле грядущего», приключенческую повесть австрийского писателя-пацифиста Ганса Леберта «Корабль в горах», а также другие книги из серии «Ретро библиотека приключений и научной фантастики».

Но работу над книгой Лафкадио Хирна госпожа оформитель ценит больше всего. Этот проект стал одним из первых и самых крупных в ее жизни. По большому счету, работы к «Сакуре…» стали ее визитной карточкой. Позже полный комплект иллюстраций к этой книге, состоящий из 40 черно-белых и цветных рисунков, буквиц, форзацев и заставок, высоко оценило сообщество коллекционеров на крупнейшем сайте любителей фантастики «Фантлаб». Из этих работ была подготовлена экспозиция ее первой персональной выставки графики в артемовской «Галерее», в Доме-музее Арсеньева во Владивостоке и в краевой публичной библиотеке им. М. Горького.

Анастасия убеждена, что заказ на иллюстрации к книге Лафкадио Хирна ей дали не случайно. Действие новелл происходит в Японии, поэтому руководство издательства обратилось к ней, как жителю Дальнего Востока, которому близки традиции и культура Азии.

Мысли и образы материализуются

В основе ее иллюстраций – ощущения от первого прочтения произведения. Хотя потом Анастасия может перечитать книгу несколько раз.

– Первое впечатление – оно самое искреннее. Его и закладываю в иллюстрации. Я не из тех, кто по сто раз перечитывает книгу и только потом берется за работу. Когда книгу перечитываешь, восприятие текста меняется, – убеждена художница.

Оформляя книги, она отдает предпочтение мистике, приключенческой литературе, фантастике, анималистике писателей конца XIX – начала ХХ веков. По ее словам, ей нравится иллюстрировать все жанры. И в то же время надоедает работа над серийными изданиями.

Однажды, иллюстрируя книгу Сергея Минцлова – его мистическую повесть «Общество любителей осенней непогоды», Анастасия использовала в качестве типажей близких и знакомых ей людей. Образы, которые рождались в ее голове, не укладывались на бумаге.

– Думать и рисовать – это совсем разные вещи. И тогда в качестве модели я взяла образ знакомого писателя Александра Белых. Герой произведения был археолог, который нашел в гробнице череп царя с золотым венком. Я нарисовала Александра в образе археолога с венком на голове. В другом рассказе я изобразила своего коллегу с девочкой на руках. Он стоял посреди степи и смотрел куда-то вдаль. Потом изобразила на кладбище директора артемовской «Галереи» Сергея Славгородского. Это было в начале 2016 года. Вы не поверите, но, когда вышла книга, в течение года все пророчества, которые я изобразила на рисунках, сбылись. Саша Белых получил литературную премию за свою книгу. Он перевел серию стихов японских поэтов, и золотой лавровый венок материализовался в престижную награду. Коллега с девочкой в руках впоследствии стал моим мужем. На момент, когда вышла эта книга, я даже не думала выходить замуж, вообще уехала в Москву. Но, когда приехала, мы поженились, и теперь у нас подрастает дочь. Ей сейчас три месяца. А Славгородский весь год не выходил с кладбища. У нас в Артеме едва ли не каждый месяц умирали художники. Недавно ушел из жизни наш известный фотограф. Я тогда не думала, почему так получилось. Это сейчас понимаю, что мысли становятся реальностью. Понимаю, что ничего страшного здесь нет. Но только все очень странно, – говорит Анастасия. И признается, что с тех пор она не использует в своих работах образы близких и знакомых. И себя изображать не станет. Мало ли что может случиться.

История революции глазами собаки

В прошлом году Анастасия оформила книги забытых русских писателей-эмигрантов Ивана Наживина и Сергея Минцлова. Комплекты иллюстраций к этим книгам легли в основу ее будущей персональной выставки с устрашающим и загадочным названием «Псы революции». Показ экспозиции запланирован на 23 сентября. По доброй традиции выставка состоится во Владивостоке в библиотеке им. М. Горького.

– Я стараюсь сделать из выставки не просто показ своих работ, а презентовать книгу, рассказать о ее авторе. Выставляю свои иллюстрации не для того, чтобы сказать посетителям: посмотрите, какая я способная. Я хочу воскресить писателя. Для меня это главное. Например, роман Ивана Наживина «Собачья республика» издавался всего один раз при его жизни. Потом роман забыли. Мы назвали выставку иллюстраций по этому произведению «Псы революции». Автор описывает события Октябрьской революции 1917 года, когда люди были как собаки, а собаки – как люди. Так он считает. И само действо рассказано собакой. По-моему, это шикарно, это здорово. И философски гениально. Конечно, там много страха, много крови. Но считаю, что такую жуть надо давать не только взрослым, но и подросткам. Чтобы они знали нашу историю, знали нашу правду, что белые – не совсем «белые», а красные – не совсем «красные», как нам преподносили все это время. И что есть в нашей истории полутона. Сам автор ни за белых, ни за красных. Он смотрит глазами собаки на происходящее, на глупых людей, которые устроили эту дурную революцию, – рассказывает Анастасия.

По словам мастера книжной графики, ее большой успех – восстановление в прошлом году рисунков к первой советской приключенческой трилогии «Желтый дьявол», запрещенной в 30-е годы прошлого столетия. Мало кто сейчас знает, что эта некогда популярная книга была написана во Владивостоке революционерами Николаем Костаревым и Венедиктом Мартом под общим псевдонимом Никэд Мат. Этот уникальный роман, ныне забытый, посвящен борьбе за советскую власть в Приморье. В ближайшее время книга будет выпущена издательством «Престиж бук» в Москве. 

Автор : Сергей КОЖИН

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