Теплицам тут не греться?

Два предприятия – ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», на долю которых приходится до 30 % производства овощей в закрытом грунте в Приморье, заявили о возможном прекращении работы своих тепличных комплексов. Стоимость для предприятий края стала неподъемной.

Комбинаты снабжают население края свежими тепличными овощами и зеленью в осенне-зимне-весенний сезон. Так, в прошлом сезоне (2016–2017 год) предприятия поставили жителям края около 4500 тонн огурцов, томатов и зеленных культур. Как отмечается на официальном сайте ФГУП «Дальневосточное», коллективами комбинатов проведены все необходимые работы по заходу в культурооборот 2017–2018 годов. В ФГУП «Дальневосточное» в стадии вегетации находится 5 га овощей и произведены посевы зеленных культур, в ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» начался сбор огурцов на 2 га. Но дальнейшее существование теплиц под вопросом – они не смогли в полном объеме рассчитаться за потребленное тепло.

На сегодняшний день задолженность ФГУП «Дальневосточное» составляет свыше 25 млн рублей, ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» – порядка 15 млн рублей. Руководство АО «ДГК» уведомило тепличные хозяйства о невозможности подачи тепловой энергии на комбинаты.

– Поставщик ресурса отказывается обсуждать начало нового отопительного сезона до полного погашения долгов, – поясняет Владимир Сидоренко, директор ФГУП «Дальневосточное», расположенного в селе Суражевка (городской округ Артемовский).

По его словам, если до 1 октября не будет подано отопление в оранжерейные комплексы, работа предприятия может быть прекращена.

– Соответственно, ни о каком снабжении жителей Приморья тепличной продукцией местного производства в сезон 2017–2018 года не будет и речи. В дальнейшем возобновить работу теплиц, скорее всего, станет невозможно. Суражевские овощи навсегда исчезнут со столов приморцев, их полностью заменят китайским импортом, – не исключает Владимир Сидоренко.

Такие же проблемы и у ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». В теплицах хозяйства, расположенных в Партизанском районе, только начали снимать первый урожай нового сезона, как возникла угроза потерять его из-за невозможности подавать тепло в оранжереи.

– Днем на улице температура воздуха поднимается чуть ли не до 30 градусов тепла, но ночью опускается до 4-5. Поскольку обогрева теплиц нет, внутри помещений климат соответствует наружному. А огурцам, к примеру, для нормального созревания необходимо обеспечивать постоянно не менее 10 градусов тепла, иначе культура зачахнет. Сколько мы сможем продержаться без отопления? Ну неделю-две, а там заморозки… Если энергетики не пойдут нам навстречу, это уже будет катастрофа для нас, – поясняет директор ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» Наталья Дубовцева.

Впрочем, ситуация в тепличной отрасли Приморья много серьезней, чем спор хозяйствующих субъектов: даже если энергетики и включат вентили с теплоносителем для теплиц, то долги предприятий останутся, списывать их никто не будет. И при существующих тарифах на теплоэнергию задолженность сельхозпредприятий, скорее всего, будет только расти. За последние три года тепло подорожало практически в два раза. По словам Натальи Дубовцевой, в 2014 году одна гигакалория (Гкал) обходилась в 1300 рублей, а в этом году – 2150.

– С 1 июля 2017 года тепло подорожало примерно на 50–60 рублей, а стоимость нашей продукции в сезон 2016–2017 года снизилась на 20 рублей к уровню предыдущего сезона, – поясняет Наталья Дубовцева. – Повышать цены адекватно росту тарифов на тепло мы не можем, иначе приморские тепличные овощи и зелень станут неконкурентоспособными. Приморский рынок наводнен тепличной продукцией из КНР и других регионов страны. К примеру, тепличные огурцы к нам везут с Сахалина, из Новосибирска, Хабаровского края и Амурской области. Даже с учетом транспортных расходов, затрат на склад и перевалку варягам это выгодно. А почему? У них тарифы на тепло в два раз ниже приморских – от 1020 до 1150 рублей за Гкал. А в себестоимости тепличных культур половина расходов приходится на тепло. Вот и считайте, как с такими тарифами агробизнес в Приморье развивать… Если и дальше не решать вопрос с тарифами на тепло в Приморье, то тепличная отрасль в крае будет уничтожена, а порядка 500 сотрудников социально значимых для региона предприятий (350 человек – ФГУП «Дальневосточное» и 150 человек – ООО «ДЭМ-Лазурное КСП») пополнят ряды безработных.

Предприятия обратились с открытым письмом к властям края с призывом оказать содействие в решении возникшей ситуации, чтобы сохранить в Приморье производство овощей защищенного грунта, спасти трудовые коллективы предприятий.

Они надеются, что в администрации края прислушаются к призывам аграриев. Верят, что принятые с 1 января 2017 года поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике» действительно обеспечат снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, а значит, упадут и тарифы на теплоэнергию. И разговоры о необходимости газификации региона (Газпром давно провел на территорию края магистральный газопровод, и обеспечить газовой инфраструктурой районы – забота уже региональных властей) перерастут-таки в реальное дело.