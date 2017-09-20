Окружающую среду защитят модернизацией

Мусоросжигательный завод устанавливает мощные современные очистные фильтры

Во Владивостоке на Спецзаводе № 1 (ул. Бородинская, 28) специалисты устанавливают дополнительное очистное оборудование. Один из двух рукавных фильтров смонтирован уже на 70 %. Завершить установку нового оборудования и запустить его в работу планируется до конца года, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Новые рукавные фильтры закуплены за счет средств МУПВ «Спецзавод № 1» и администрации Владивостока, – отметил заместитель директора МУПВ «Спецзавод № 1» Станислав Холдевич. – Контракт на изготовление оборудования заключен с санкт-петербургской компанией АО «СПЕЙС-МОТОР», которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды с 1992 года. Предприятие имеет хорошую репутацию, специализируется на изготовлении оборудования, предназначенного для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для разных отраслей промышленности.

На сегодняшний день на Спецзаводе № 1 уже установлены корпус одного из двух фильтров и техническая кабина, где будет проходить процесс управления этим фильтром.

По словам специалистов, это оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По словам Станислава Холдевича, мусоросжигательный завод введен в эксплуатацию в 1979 году. И сразу же на заводе был установлен строгий контроль производственного процесса. С момента запуска в работу Спецзавода № 1 и до 2002 года на предприятии использовались электрофильтры, которые улавливали в основном твердые частицы и в меньшей степени запахи. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году на заводе модернизировали процесс газоочистки: установили современные и эффективные фильтры типа батарейные циклоны. После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился.

– На протяжении всех лет работы Спецзавода № 1 сертифицированные организации регулярно проводят лабораторные исследования. По результатам замеров качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам, – рассказал Станислав Холдевич. – В этом году в соответствии с планами и в рамках Года экологии мы совместно с администрацией Владивостока проводим на Спецзаводе № 1 очередной этап модернизации очистного оборудования. С вводом в эксплуатацию рукавных фильтров уровень газоочистки на заводе достигнет 99 %.

Напомним: на площадке третьего Восточного экономического форума 6 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между МУПВ «Спецзавод № 1» и акционерной компанией из Японии «Санко». Делегация из Страны восходящего солнца побывала на мусоросжигательном предприятии в августе и сентябре. Губернатор префектуры Тоттори Синдзи Хираи был впечатлен степенью модернизации предприятия. По словам Станислава Холдевича, его японские коллеги вновь планируют посетить Владивосток в октябре. В планах делегации – посмотреть, как идет установка новых очистных фильтров.